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[스포츠조선 김수현기자] 제자를 성폭행한 혐의로 기소된 뮤지컬 배우 남경주가 왼손 약지에 결혼반지를 낀 채 굳은 표정으로 법정에 출석한 가운데 첫 재판에서 성관계 시도는 인정하면서도 혐의 전반은 전면 부인했다.

27일 서울중앙지법 형사합의29부(엄기표 부장판사) 심리로 남경주의 피감독자간음 혐의 국민참여재판이 열렸다.

본 재판 시작 약 2시간 전인 오전 9시경 법원에 일찌감치 도착한 남경주는 시종일관 어두운 표정을 유지했으며, 혐의 인정 여부 등을 묻는 취재진의 질문에도 아무런 답을 하지 않고 묵묵부답으로 일관하며 법정으로 들어섰다.

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재판이 잠시 휴정된 뒤 법정을 빠져나갈 때도 무거운 분위기는 이어졌다. 특히 이 과정에서 남경주의 왼손 약지에 결혼반지가 그대로 끼워져 있는 모습이 포착돼 눈길을 끌었다.

법정에서는 치열한 공방이 시작됐다. 이날 검찰과 변호인의 모두진술을 들은 재판부는 "피고인은 피해자와 성관계를 시도한 사실 자체는 인정하고 있다"고 정리하며, 두 사람 사이의 보호·감독 관계 성립 여부와 위력 행사 및 고의성 유무, 실제 간음에 이르렀는지 등을 핵심 쟁점으로 꼽았다.

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검찰은 모두진술에서 남경주의 과거 방송 출연 영상을 재생하며 국내 뮤지컬계를 대표하는 대스타 반열에 오른 인물이라고 강조했다. 이어 피해자가 남경주의 강의를 들었고 조교 자리까지 제안받았던 점, 업계 내 영향력 등을 근거로 실질적인 보호·감독 관계가 인정된다고 주장했다.

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또한 검찰은 생성형 AI의 답변까지 제시하며 남경주의 사회적 영향력을 부각했고, 사건 직후 피해자의 통화 녹음 파일을 결정적 증거로 내세웠다.

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반면 남경주 측 변호인은 무죄 추정의 원칙을 강조하며 배심원들에게 선입견을 배제하고 법정 증거만을 토대로 판단해 달라고 당부했다. 변호인은 "피고인은 이 사건 공소사실 전부를 부인하며 무죄를 주장한다"고 밝혔다.

변호인 측은 당시 피해자가 더 이상 남경주의 수업을 수강할 가능성이 없는 상태였고 조교 제안 역시 수락을 보류하고 있었으며, 남경주가 유명세나 친분을 내세운 적도 없다고 반박했다. 보호·감독 관계나 위력 행사, 지위를 이용한 간음의 고의가 모두 없었을 뿐 아니라 실제 간음에 이르지도 않았다는 점을 국립과학수사연구원 감정 결과 등 객관적 증거로 입증하겠다는 입장이다.

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양측의 모두진술이 진행되는 내내 굳은 표정을 지켰던 남경주는 변호인 의견과 일치하느냐는 재판부의 질문에 짧게 "네"라고 답했다.

재판부는 이날 오후 증거조사와 남경주 측 증인 신문을 이어가며, 오는 30일 추가 증인신문과 피고인신문, 검찰 구형, 최후변론 및 최후진술을 거쳐 배심원 평의와 평결 후 선고를 내릴 예정이다.

한편 남경주는 지난해 12월 서울 서초구에서 제자 A씨를 상대로 피감독자간음 혐의 범행을 저지른 혐의로 지난 4월 불구속 기소됐다. 1982년 연극 '보이체크'로 데뷔해 '시카고', '맘마미아!' 등 다수의 유명 작품에 출연한 국내 1세대 뮤지컬 스타로, 재직하던 홍익대학교 공연예술학부 부교수직에서는 지난 3월 직위 해제됐다.