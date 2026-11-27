사진=김소영 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 방송인 김소영이 둘째 출산 8개월 만에 15.6㎏ 감량에 성공했다. 또 탄생 직후 중환자실에 입원하는 등 고생했던 아들도 다행히 건강하게 자랐다.

김소영은 27일 자신의 개인 계정을 통해 "둘째 탄생 239일. 수호와 엄마 몸무게 근황"이라는 글과 함께 근황을 공개했다.

무엇보다 아들 수호가 건강하게 성장한 사실이 가장 뿌듯하다. 김소영은 "돌 전 접종 모두 완료했다. 고작 6개월 전을 생각하면 수호가 건강하게 자라고 있는 것이 너무 감사할 뿐"이라며 "잘 먹고, 잘 웃고, 잘 자고, 주사를 맞아도 울지 않고 장난을 친다. 존재만으로 고마운 아기"라고 애정을 드러냈다.

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앞서 오상진은 지난 8월 KBS2 '신상출시 편스토랑'에 출연했을 당시 아들의 탄생 당시의 마음 고생을 고백했다. 그는 "수호가 태어나자마자 황달과 소화기관 문제로 일주일 정도 중환자실에 입원했다. 다른 게 필요 없다. 아이가 건강하기만 하면 더할 나위 없다"고 말한 바 있다.

김소영은 "(첫째)수아 낳기 전 체중으로 복귀했다. 8개월 정도가 걸렸고, 대략 15.6㎏ 정도가 줄었다"고 밝혔다.

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체중 감량 자체에 의미를 두지는 않았다. 김소영은 "사실 체중이 중요한 건 아니다. 건강하고, 탄탄하고, 힘 있고, 바른 자세의 사람으로 살고 싶은 소망은 아직 멀었다"고 솔직하게 털어놨다.

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사진=김소영 SNS

출산 후 자이로토닉 40회까지 마쳤다는 김소영은 "아이는 잘 컸고, 나는 회복했고, 다행히 나와 아이로 인해 사업에 큰 지장이 가지는 않았다"며 지난 8개월을 돌아봤다. 또 "이쯤이면 잘했다고 할 수 있을까? 2027년에는 정말로 정말로 튼튼한 여성이 되어보고 싶다. 더 노력하고 명심해야지"라고 다짐했다.

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오상진과 김소영은 MBC 아나운서 선후배 사이로 인연을 맺었고, 2017년 결혼했다. 2019년 딸 수아를 얻은 데 이어 지난 4월 아들 수호를 품에 안으며 두 아이의 부모가 됐다.

2017년 MBC를 퇴사한 김소영은 현재 사업가로도 활동 중이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com