제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 청정원 인기스타상을 수상한 신민아. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신민아(42)가 제47회 청룡영화상에 참석한 소회를 전했다.

디즈니+ 시리즈 '재혼 황후'(여지나·현충열 각본, 조수원 연출)에서 명석한 두뇌와 타고난 기품으로 모두가 사랑하는 동대제국의 황후 나비에를 연기한 신민아. 그가 27일 오후 서울 종로구 삼청동에서 스포츠조선과 만나 지난 25일 열린 제47회 청룡영화상에 대해 언급했다. 신민아는 '눈동자'로 여우주연상 후보에 올라 시상식을 빛냈고 절친한 이광수가 감독상 시상에 나서면서 웃음을 안겼다.

신민아는 "나는 일단 이광수 씨가 시상식에 오는지 몰랐다. 감독상 시상자로 등장해서 반가운 마음에 나도 격하게 환호를 해주고 싶다는 생각을 했다"고 웃었다. 앞서 신민아는 지난 7월 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서 대상 시상자로 무대에 올랐다. 당시 남편 김우빈이 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'로 들마 부문 남우주연상 후보에, 남편의 절친 이광수가 디즈니+ 시리즈 '골드랜드'로 남우조연상, 넷플릭스 예능 '유재석 캠프'로 예능 부문 최우수·우수 후보로 올라 객석에 앉아 있었는데, 신민아를 본 이광수가 역대급 환호성으로 맞아 장내를 웃음바다로 만들었다. 이번 청룡영화상 때는 반대 입장에서 신민아가 이광수를 환호성으로 응원해 화제를 모았다.

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제47회 청룡영화상이 25일 여의도 KBS홀에서 열렸다. 시상자로 나선 이광수, 신현빈. 여의도=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.11.25/

그는 "이광수가 등장해서 나도 뜨겁게 환호를 해줘야지 싶어 무려 세 번이나 환호했는데 카메라에 안 잡힌 거 같더라. 이광수도 내 환호를 들었는지 안 들었는지 모르겠지만 내가 할 수 있는 최대의 환호와 박수였다. 나도 시상을 해보니까 정말 떨리더라. 그래서 이광수도 많이 떨릴 것 같아서 더 박수를 쳐주고 응원해주고 싶었다"고 답했다.

동명의 인기 웹소설을 영상화한 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후가 도망 노예에게 빠진 황제로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극을 그린 작품이다. 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영, 이봉련, 최대훈, 정영주, 박호산, 남윤호 등이 출연했고 '9회말 2아웃' '경이로운 소문'의 여지나 작가가 각본을, '너의 목소리가 들려' '피노키오' '서른이지만 열일곱입니다'의 조수원 감독이 연출을 맡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com