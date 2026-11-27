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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 노홍철이 암 의심 소견을 받았다고 고백했다.

26일 노홍철의 유튜브 채널에서는 '국가대항전 레이싱에 한국 대표로 출전한 노홍철'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

노홍철은 레이싱 대회에 출전하기 위해 일본으로 갔다. 함께 출전하는 피부과 의사를 만난 노홍철은 "원래 꿈이 의사였냐"고 물었다. 피부과 의사는 "아버지가 의사였는데 초등학교 5학년 때 돌아가셨다. 당연히 해야 한다는 압박감이 있었다"며 "10년 전부터 조금 여유 있게 살자(고 결심했다.) 건강검진을 받는데 뇌종양이 나왔다"고 털어놨다.

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놀란 노홍철은 "불안한 시간이 꽤 길었겠다"며 "저도 유사한 게 인생을 재밌게 살자는 게 1번이었다. 건강검진을 매년 받는데 교수님이 저한테 말씀 안 해주시고 가족 분 한 분 오실 수 있냐더라. 보니까 암 병동이었다. 기부하러 몇 번 갔는데 가족 생각이 나더라. 저한테 말씀해 주셔도 된다 했다. 용종이 나왔는데 이 사이즈가 넘으면 암으로 의심이 된다더라"라고 고백했다.

하지만 이 이야기를 들은 노홍철은 의외의 반응을 보였다. 노홍철은 "30대 때였는데 한숨이 나오는 게 아니고 '하고 싶은 거 해보길 너무 잘했네' 싶었다. 후회가 없다. 심지어 째봤더니 콜레스테롤 덩어리였다. 고기 많이 먹지 말라더라. 그때부터 지금처럼 더. 정답은 이거다"라고 자신의 인생관에 확신을 가졌다고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com