사진 출처=솔비 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 가수 겸 화가 솔비가 배우 이규한과 내년 4월 결혼한다.

솔비 소속사 '지안캐슬'에 따르면 두 사람은 2027년 4월 25일 서울 종로구 모처에서 야외 결혼식을 올린다. 양가 가족과 친인척, 가까운 지인들만 초대해 비공개로 진행할 예정이다.

두 사람은 지난해 7월 KBS Joy 연애 예능 '오래된 만남 추구' 시즌3에 출연하며 인연을 맺었다. 당시 최종 커플로 이어지지는 않았지만 방송 이후 실제 연인으로 발전했고, 지난 10월 15일 결혼 소식을 알렸다. 앞서 2017년 MBC 예능 '오빠생각'에도 함께 출연한 인연이 있다.

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결혼을 앞둔 두 사람의 다정한 일상도 눈길을 끈다. 솔비는 지난 26일 유튜브 채널 '솔비이즈백'을 통해 예비 신랑 이규한의 외조를 공개했다. 이규한은 솔비의 전시 오프닝 행사에 참석해 작품 활동을 응원했다. 낯선 사람이 많은 자리를 불편해하는 성격임에도 솔비를 위해 행사장을 찾았다는 설명이다. 이규한은 "솔비님이 바쁘죠. 저는 살림만 하고 있고"라고 말했고, 솔비는 "내조를 잘해주고 계세요"라며 고마움을 드러냈다.

앞서 솔비는 22일 SBS '미운 우리 새끼'에서도 이규한의 자상한 면모를 전했다. 이규한이 집에 놀러 오면 청소와 빨래, 설거지까지 도맡아 하고, 설거지를 하려는 자신에게 "너의 귀한 손은 그림 그릴 때만 쓰라"고 말했다는 것. 솔비는 이 말에 감동해 결혼을 결심했다고 밝혔다.

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한편 솔비는 가수 활동과 함께 본명 권지안으로 화가 활동을 이어가고 있다. 이규한은 1998년 드라마 '사랑과 성공'으로 데뷔해 '내 이름은 김삼순', '막돼먹은 영애씨', '지옥에서 온 판사' 등에 출연했다. 2026년 2월 종영한 KBS2 드라마 '은애하는 도적님아'에도 출연했다. 두 사람은 오는 12월 17일 첫 방송 예정인 KBS Joy '끼리끼리 시즌2'에 출연할 예정이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com