사진=MBN 현무로드

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[스포츠조선 김영록 기자] 어느덧 50세를 눈앞에 둔 방송인 전현무가 중국 현지 역술가로부터 심상치 않은 결혼 운세를 받았다.

27일 방송되는 MBN 예능 프로그램 '디스이즈 현무로드'에서는 배우 이준, 임수향과 함께 중국 푸저우로 미식 여행을 떠난 전현무의 모습이 그려진다.

이날 세 사람은 푸저우의 한 공원을 거닐던 중 현지 전통 역술가와 마주했다. 이 자리에서 전현무는 자신의 가장 큰 관심사인 결혼 운을 조심스럽게 물었고, 역술가는 "양띠 여성이 당신의 인생을 구한다"는 의미심장한 점괘를 내놓아 현장을 술렁이게 했다.

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넘쳐나는 젊은 에너지의 대명사였던 전현무지만, 그의 나이는 1977년생으로 내년이면 어느덧 50세가 된다. 역술가가 짚어준 연하의 양띠 여성은 1979년생, 1991년생, 2003년생에 해당한다.

지난 2012년 프리랜서 선언 이후 15년간 톱 MC 자리를 지키며 방송가를 종횡무진해 온 전현무는 그간 두 차례의 공개 열애로 연예계를 뜨겁게 달군 바 있다.

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첫 번째 공개 연인은 MBC '나 혼자 산다'에서 환상의 호흡을 맞췄던 톱모델 한혜진이다. 두 사람은 지난 2018년 2월 열애설이 불거지자 곧바로 교제를 인정하며 공식 커플로 거듭났다. 그러나 2018년 연말 결별 수순을 밟으며 이듬해 3월 결별을 공식화했고, 공개 열애는 약 1년 만에 막을 내렸다.

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이후 2019년 말에는 15세 연하의 KBS 아나운서 후배 이혜성과 두 번째 공개 열애를 시작했다. 한혜진과 결별 후 비교적 오랜 기간 사랑을 키워가던 두 사람은 그러나 2022년 2월 결별 소식을 전하며 각자의 길을 걷게 됐다.

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공교롭게도 한혜진은 1983년생, 이혜성은 1992년생으로 모두 양띠와는 거리가 멀었다. 중국 역술가의 풀이대로라면 전현무는 아직 자신의 인생을 구원할 진정한 인연을 만나지 못한 셈이다. 1977년생인 전현무의 연령대를 고려할 때 가장 유력한 결혼 상대 후보군은 1991년생 양띠 여성으로 좁혀진다.

앞서 전현무는 올해 초 한 방송에서 "마지막 연애는 3년 정도 됐다"며 공백기를 곱씹기도 했다. 과연 내년 50세를 맞이하는 전현무가 중국 역술가의 예언처럼 '운명의 양띠 여성'을 만나 노총각 딱지를 뗄 수 있을지 대중의 관심이 쏠리고 있다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com