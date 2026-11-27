JTBC=이숙캠

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[스포츠조선 김준석 기자] 외도와 폭언으로 충격을 안긴 JTBC '이혼숙려캠프'(이하 '이숙캠') 26기 '미성숙 부부'가 6개월 전 반려동물 방치 논란을 빚었던 채널A '개와 늑대의 시간2'(이하 '개늑시2') 출연진과 동일 인물로 드러나며 파문이 일고 있다.

지난 26일 방송된 '이숙캠'에서는 26세 동갑내기 '미성숙 부부'의 가사조사 영상과 심층 상담 과정이 공개됐다. 소개팅 앱으로 만난 첫날 동거를 시작한 부부는 결혼 이후 파국에 가까운 갈등을 드러냈다.

방송에서 아내는 과소비에 이어 혼인신고 3개월 만에 다른 남성과 살림을 차렸다며 외도 사실을 고백하고, 그 책임을 남편에게 돌려 출연진을 경악게 했다. 남편 역시 월세를 밀리면서도 고가의 오토바이를 유지하는가 하면, 결혼 전 아내의 친구에게 고백해 입을 맞춘 과거와 아내를 향한 거친 폭언까지 폭로돼 제작진이 긴급 투입됐다.

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이날 방송은 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 시청률 4%로 올해 자체 최고치를 기록했다.

사진=채널A '개늑시2'

하지만 방송 직후 두 프로그램의 방송 화면을 대조한 시청자들 사이에서 이들 부부가 지난 5월 '개늑시2'에 출연한 '송파 히죽이네' 부부와 같은 인물이라는 사실이 빠르게 퍼졌다.

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부부의 외모는 물론 서울 송파구 투룸의 내부 구조와 가구 배치, 키우던 반려견 품종까지 일치했기 때문이다.

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당시 '개늑시2'에서 부부는 좁은 집에 반려동물 여섯 마리를 기르면서도 사료와 물조차 제대로 챙기지 않아 강형욱 훈련사로부터 "애니멀 호더 단계로 가고 있다"는 경고를 받았다.

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급기야 솔루션 도중 반려견 세 마리가 쓰레기장과 공원 등에서 유기된 채 발견되면서, 아내는 프로그램 사상 최초로 반려견 세 마리의 소유권 포기 각서를 작성해 공분을 샀다.

'이숙캠' 영상에서도 아내가 반려견 배설물을 치우지 않은 채 청소기를 돌리는 모습이 포착돼 두 프로그램의 촬영 시기가 일부 겹쳤음을 짐작게 했다.

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이호선 심리상담가가 반려동물 근황을 묻자 아내는 "동물구조단체를 통해 새 가족을 찾아줬고 지금은 한 마리도 키우지 않는다"고 답했고, 이 상담가는 "이 집은 동물을 돌볼 준비가 전혀 안 됐으니 절대 키워선 안 된다"고 일침을 가했다.

앞서 '고딩엄빠' 출연 후 '이숙캠'에 재등장해 논란이 된 사례에 이어 또다시 물의를 빚은 출연진이 예능을 옮겨 다니며 모습을 드러내자, 제작진의 검증 부실과 출연자의 진정성을 비판하는 목소리가 거세지고 있다. 26기 부부들의 최종 조정 결과는 오는 12월 3일 방송된다.

narusi@sportschosun.com