'숨바꼭질2' 안혜린 PD. 사진제공=CJ ENM

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[스포츠조선 정빛 기자] 누구보다 자신을 드러내야 하는 직업인 아이돌을 숨겼다. K팝 아티스트의 컴백을 알리는 프로그램에서 노래도 춤도 덜어냈다. 아이돌을 보여주는 데 익숙한 Mnet의 역발상이다.

'숨바꼭질'은 K팝 아티스트들이 정체불명의 술래를 피해 제한 시간 4444초 동안 생존과 탈출에 도전하는 공포 버라이어티다. 지난해 엠넷플러스 최초의 오리지널 예능으로 출발해 플랫폼의 첫 시즌제 오리지널 IP(지식재산권)로 성장했다.

두 시즌에 걸쳐 총 14팀의 K팝 아티스트가 16차례 플레이어로 나섰다. 시즌1에는 트레저, NCT 위시, 라이즈, 제로베이스원, 투모로우바이투게더, 올데이프로젝트, 투어스, 보이넥스트도어가, 시즌2에는 코르티스, 알파드라이브원, 제로베이스원, 하츠투하츠, 앤팀, NCT 위시, 아일릿, 리센느가 출연했다.

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'숨바꼭질' 시리즈를 연출한 안혜린 PD는 "엠넷플러스에 오리지널 프로그램이라는 게 없었다. '숨바꼭질'이 엠넷플러스라고 했을 때 첫 번째 프로그램이 됐으면 좋겠다는 생각이었다"고 기획 당시를 돌이켰다.

특히 여름철 납량특집에 국한됐던 아이돌 공포 콘텐츠를 정규 콘텐츠로 만들고자 했다. 안 PD는 "1년 내내 가져가보자고 했다. 컴백 프로그램인데, 이 가수의 노래와 춤이 하나도 안 나오는 프로그램은 어떨까?라는 접근이었다"고 설명했다.

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공포라는 장르를 선택한 데는 아티스트 개별 팬덤을 넘어 프로그램 자체의 시청층을 확보하겠다는 의도도 있었다.

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안 PD는 "'한 팀이 출연하면, 그 팀의 팬만 보잖아'라는 걸 저희도 우려했다. 그래서 공포를 가져가려고 했다"며 "공포 장르는 옛날부터 마니아층이 확보돼서, 이 팬이 아니라도 다음 편도 이어봤으면 하는 마음에 공포를 선택했다"고 밝혔다.

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제한 시간을 4444초로 설정한 이유도 흥미롭다. 안 PD는 "공포하면 우리나라에서 4자를 빼놓을 수 없다"며 "4자를 네 개 하면 4444초다. 그럼 게임을 하기에 충분한 시간일 것 같더라"고 했다.

'숨바꼭질2' 단체 포스터 모음. 사진제공=CJ ENM

'숨바꼭질'의 차별화된 재미는 예측할 수 없는 공포 상황에서 드러나는 아이돌의 새로운 얼굴에 있다. 무대 위에서 화려한 퍼포먼스를 펼치던 이들이 겁에 질려 어쩔 줄 몰라 하는가 하면, 자신의 두려움을 뒤로하고 다른 멤버를 구하기 위해 나서기도 한다.

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안 PD는 "다른 멤버를 구하기 위해 무서움을 이기고 달려들더라. 그 모습이 매력적으로 보였던 것 같다"고 짚었다.

가장 기억에 남는 플레이어로는 NCT 위시 사쿠야를 꼽았다. 안 PD는 "시즌1 때는 올데이 프로젝트였다. 데뷔하고 얼마 안 됐는데, 자체 콘텐츠 이력이 없는 상황에서 출연했었다. 애니가 워낙 화제의 장면을 만들어주기도 했다"고 돌이켰다.

이어 "제가 가장 기억에 남는 편은 NCT 위시다. 사쿠야가 제일 기억 난다"고 말했다.

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특히 NCT 위시와 제로베이스원은 두 시즌 모두 출연했다. 이미 '숨바꼭질'을 경험한 만큼 한층 달라진 모습을 보여줬다고.

안 PD는 NCT 위시에 대해 "다시 왔을 땐, 신이 난 상태로 왔더라"며 "사실 멤버들이 처음에 리딩할 때는 못 하겠다고 하다가, 막상 녹화한 후에는 집에 안 가고 '다시 하면 잘 하겠다'고 경험담을 얘기하곤 그랬다"고 현장 분위기를 전했다.

시즌2 포문을 연 코르티스 편의 비하인드도 공개했다. 당시 제작진은 낚시터를 배경으로 물귀신을 구현했다. 그러나 출연자들의 행동을 예측할 수 없는 프로그램인 만큼 공들여 준비한 공포 장치가 제대로 빛을 보지 못하기도 했다.

안 PD는 "코르티스 편에 물귀신을 구현하고 싶었다"며 "저희도 멤버들이 어떻게 할지 굉장히 기대했다"고 말했다. 그러면서 "제대로 준비했는데, 잘 못 보여준 상황도 있었다. 물귀신도 그랬다. 멤버들이 못 본 경우가 있었다"고 털어놨다.

실제 공포 예능 특성상 제작 과정에서의 고민도 적지 않았다. 출연자들의 동선과 반응을 예측하기 어려운 데다, 공포의 강도와 예능적 재미 사이에서 균형을 맞춰야 하기 때문이다.

안 PD는 "매니저분들이 공포 난도를 조절해달라고도 한다. 저희는 조절하기보다는, 이야기에 맞춰서 준비할 뿐이다"라면서도 "심하게 말하면 가학적으로 보이지 않을까 하는 우려가 있었다"고 고백했다.

'숨바꼭질2' NCT 위시 포스터. 사진제공=CJ ENM

시즌2에서는 기존 숨바꼭질 생존 게임에 도시 괴담이라는 세계관을 더했다. 낚시터, 골목, 수면연구소, 폐영화관, 폐교, 병원, 웨딩홀, 무덤가 등 회차마다 새로운 공간과 괴담을 설정했다. 배우 이정현을 스토리텔러로 내세워 서사적 몰입감도 높였다.

이정현을 섭외한 배경에 대해 안 PD는 "'심야괴담회'를 봤는데, 이정현 씨가 승리도 하시고, '미스터 션샤인' 봤을 때도 무서운 아우라가 있었다"며 "K팝 아이돌과 작업을 해보시고 싶다고 하시더라"고 귀띔했다.

출연 아티스트와 글로벌 팬덤의 특성을 고려해 괴담 소재를 선정하기도 했다. 일본인 멤버들이 있는 앤팀의 경우 일본 괴담인 '여우창문'을 활용한 것이 대표적이다. 안 PD는 "작년 제로베이스원 같은 경우 삐에로를 썼는데, 삐에로 반응이 글로벌 팬들이 무서워하고 좋아하더라"며 "술래도 글로벌 팬들도 충분히 무서울 만한 걸 고민했다"고 설명했다.

최근 K팝 아티스트들의 자체 콘텐츠(자컨)가 양적, 질적으로 성장하고 있다는 점도 전문 예능 제작진으로서 고민하는 지점이다. 안 PD는 세븐틴, 에이티즈, 싸이커스 등의 공포 특집을 언급하며 "올해 공포 콘텐츠가 아이돌 자컨에서 구성이 훌륭하더라"고 평했다.

이어 "저희는 챌린지 중 하나가 자컨과 어떻게 다르게 할 것이냐"라며 "자컨에서 할 수 없는 구성을 하고, 자컨보다 스케일을 크게 하고, 제작자로 이야기를 촘촘하게 하고. 출연자가 역량을 잘 발휘하게 하면 좋지 않을까"라고 했다.

'숨바꼭질2' 코르티스 포스터. 사진제공=CJ ENM

이 같은 시도는 수치로도 나타났다. '숨바꼭질2'는 전 세계 213개 지역에서 시청됐으며, 관련 디지털 콘텐츠 누적 조회수 1억 회를 돌파했다. 시즌2 론칭 이후 엠넷플러스 신규 가입 기여도 32만 이상을 기록했다. 엠넷플러스 디지털 프로그램 가운데 본편 누적 조회수 1위, 올해 전체 콘텐츠 기준 영상 1편당 시청 성과 1위에도 올랐다.

안 PD는 "인기는 예상 못 했다. 어릴 때부터 하던 놀이라 쉬워서 그러지 않았나 싶다"고 짚었다.

특히 주목할 만한 점은 아티스트의 팬덤을 기반으로 출발한 콘텐츠가 플랫폼 자체의 경쟁력으로 이어졌다는 것이다. 음악방송과 시상식, 팬 투표 등을 중심으로 성장해 온 K팝 플랫폼이 독자적인 예능 IP를 구축했다는 점에서도 의미가 있다.

안 PD는 "작년에는 투표 위주, 엠넷 콘텐츠를 보는 플랫폼이었는데, 오리지널 콘텐츠를 제공하는 플랫폼인 걸 알리고 싶었다"고 밝혔다.

시즌1이 입소문을 타고 인기를 얻었다면, 시즌2에서는 프로그램의 공개를 기다리는 시청자들의 반응도 확인할 수 있었다. 안 PD는 시즌2 첫 플레이어였던 코르티스를 언급하며 "그 시간에 많이 들어와 봐주셔서. 이 콘텐츠만의 힘이 생겼구나라고 느꼈다"라고 당시를 돌이켰다.

아티스트 출연 요청도 늘어났다고 한다. 안 PD는 "계속 출연 요청도 더 많이 들어오고 있어서, 제작자로 너무 기쁘다"고 웃었다.

이 인기는 오프라인으로도 이어졌다. 엠넷플러스에서 출발한 '숨바꼭질'은 엠넷 방송으로 편성된 데 이어 시즌2 최종회는 CGV 특별 상영을 통해 관객과 만났다. 당시 4개 극장 약 900석 규모의 1차 예매가 오픈 약 2분 만에 매진됐다. 이에 전국 11개 극장, 15개 상영관으로 특별 상영 규모를 확대했다.

안 PD는 "공포물은 같이 봐야 재밌는 거니. 마지막 회차에, 온라인에서 하는 경험을 오프라인에서 하는 걸 시도해보자고 했다"라고 말했다.

출연자들은 끊임없이 숨지만, 정작 프로그램 자체는 점차 더 많은 시청자 앞에 모습을 드러내고 있는 셈이다. '숨바꼭질'이 더 널리 알려졌으면 하는 바람에 대해 안 PD 역시 "알려졌으면 한다. 바라는 바다"라고 답했다.

시즌3 제작 가능성도 열려 있다. 안 PD는 "긍정적으로 얘기하고 있다"며 "아직 보여드리고 싶은 게 많다. 모시고 싶은 팀도 많고, 조합도 해보고 싶다"고 했다. 특히 워너원 완전체와 에이투오 라이트의 출연을 희망하는가 하면, 기획사 특집 등 새로운 구성에 대한 구상도 전했다.

두 시즌에 걸쳐 가능성을 확인한 '숨바꼭질'. 이제는 숨을 곳보다 더 넓은 무대를 찾고 있다.

"더 많은 분이 볼 수 있으면 좋겠어요. 엠넷플러스도 더 성장했으면 하고요. 언젠가 K팝을 좋아하는 친구들이 엠넷플러스를 통해 다양한 콘텐츠를 즐기는 게 목표입니다."

'숨바꼭질2' 안혜린 PD. 사진제공=CJ ENM

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com