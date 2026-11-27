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[스포츠조선 정안지 기자]양세찬의 과거 사진을 두고 멤버들 사이에서 뜻밖의 조작 의혹이 불거진다.

오는 29일 방송되는 SBS '런닝맨'에서 멤버들은 오프닝부터 최근 SNS에서 화제를 모은 양세찬의 과거 사진을 언급한다.

이날 멤버들은 사진 속 훈훈한 외모에 "박보검과 박효신의 얼굴이 보인다"며 칭찬을 쏟아내는 것도 잠시, 이내 "사진이 너무 잘 나온 것 아니냐"며 의심의 눈초리를 보내기 시작했다. 급기야 사진을 조작한 것은 아닌지 추궁하기에 이르렀고, 양세찬은 멤버들의 놀림에 얼굴을 붉히며 쑥스러워했다는 후문이다.

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이어 멤버들은 셰프부터 무사, 해적까지 저마다 '칼'과 인연이 있는 직업군으로 변신해 각자의 복장에 걸맞은 즉석 상황극을 펼쳤다. 멤버들은 서로의 파격적인 분장을 놀리기에 바쁜 가운데. 성형외과 의사로 변신한 유재석에게는 "왜 본인은 안 하셨냐", "네 얼굴부터 해라" 등 '런닝맨'표 짓궂은 농담이 쏟아졌다. 다음으로 멤버들의 시선을 사로잡은 건 지석진의 펜싱복이었다. 멤버들은 "기저귀를 차고 온 것 아니냐"며 놀리더니, 급기야 기저귀를 갈아주는 시늉까지 하며 맏형 놀리기에 열을 올려 현장은 웃음바다가 되었다.

멤버들이 이처럼 각양각색의 칼잡이로 모인 이유는 바로 '제1회 '칼'있으마 선발전'을 치르기 위해서였다. 이번 레이스에서 멤버들은 각종 미션을 통해 칼을 획득한 뒤, 최종 대결에서 상대의 통 아저씨를 찾아내 칼을 꽂아 아웃시켜야 하는 룰을 전달받았다. 몇 번째 칼에 통 아저씨가 튀어 오를지 알 수 없는 상황에서 상대를 아웃시키는 것만큼이나 중요한 건 자신의 통 아저씨를 지키는 일이었다.

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마지막까지 자신의 통 아저씨가 튀어 오르지 않아야 벌칙을 피할 수 있기 때문이었는데 과연 마지막까지 자신의 통아저씨를 지켜 '런닝맨' 최고의 칼잡이가 될 멤버는 누구일지, 반전에 반전을 거듭할 '제1회 칼있으마 선발전'은 오는 29일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 공개된다.

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anjee85@sportschosun.com