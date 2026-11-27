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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이은지가 건강 적신호에 충격을 받았다.

26일 이은지의 유튜브 채널에서는 '35살 이은지, 몸과 마음을 점검해 봤습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이은지는 제작진의 권유로 건강검진을 받으러 갔다. 복부 초음파를 받던 중 의사는 "전에 검사했을 때 그때 들으신 거 있냐. 담낭에 용종이 3개 정도 있고 간에 혹이 하나 있고 물혹이 하나 있다"고 밝혀 이은지를 놀라게 했다.

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의사는 "간 물혹은 젊으시고 간경하가 없으시면 대부분 간 혈관종이다. 간혈관종은 그냥 가지고 사는 것"이라며 "담낭의 용종은 1cm가 넘어가면 그때 조치를 하는 건데 지금 4mm 정도다. 이거는 1년 뒤에 보시면 된다"고 안심시켰다.

이은지는 "나 어떡하냐. 나 지금 용종이 세 개"라며 "20대 때 검사했을 때는 용종이라든지 뭐가 안 나와서 그때 당시 PD님이 되게 아쉬워했다"고 토로했다.

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검사 결과를 들으러 간 이은지. 의사는 "암이 있는 건 아닌데 주의해야 할 게 몇 가지 정도 있다. 나쁜 콜레스테롤이라 불리는 저밀도 콜레스테롤 수치가 높다. 한 마디로 고지혈증"이라며 "나이가 젊으신데 수치가 상당히 높다. 평소에 기름진 걸 많이 드시거나 운동도 안 하고 불규칙적으로 생활하냐"고 물었다. 이에 이은지는 "일주일에 두 번씩 요가와 자이로토닉을 하고 있고 음식도 간헐적 단식도 하고 있다"고 밝혔지만 의사는 "간헐적 폭식하는 건 아니시죠? 폭식을 하면 더 안 좋은 효과를 가지고 올 수 있다"고 꼬집었다.

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wjlee@sportschosun.com