사진=고민영 SNS

사진=이주휘 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] "솔직히 우린 서로 결혼할줄은 몰랐다. 하지만 만나다보니 장점이 단점을 보완해주더라."

'환승연애'에서 새로운 설렘 대신 재회를 택했던 이주휘와 고민영이 마침내 부부가 된다.

고민영은 최근 자신의 개인 계정에 "결혼식 2주 남은 예비부부의 브이로그"라는 글과 함께 영상을 공개했다. 결혼식을 앞두고 함께 자기 관리에 나선 두 사람의 모습이 담겼다. 어느덧 결혼을 코앞에 둔 예비부부의 달달한 일상이 눈길을 끌었다. 헤어진 연인에서 다시 사랑을 확인한 두 사람의 설렘 가득한 근황이다.

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이주휘 역시 결혼을 앞둔 소감을 전했다. 그는 지난 26일 '환승연애2' 출연자 정규민의 유튜브 채널 '규민 JAYQ'에 출연했다. '어느새 결혼을 이야기하는 나이가 됐다'라는 제목의 영상에서 정규민, '하트페어링' 출연자 안지민과 만나 결혼에 관한 이야기를 나눴다.

이날 안지민은 이주휘에게 "결혼 2주 남았다"며 부러움을 드러냈다. '이 사람과 결혼할 것 같다는 생각이 든 순간이 있었냐'는 질문에 이주휘는 의외의 답변을 내놨다.

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그는 "솔직히 없었다. 서로 결혼할 줄 몰랐다"며 "만나다 보니 장점이 단점을 보완해 주는 순간이 있다. 그게 결정적인 계기였다"고 설명했다.

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이어 결혼을 결심한 뒤 달라진 마음도 전했다. 이주휘는 "마음이 편하다. 결혼한다고 생각하니 이성 스트레스가 전혀 없다"고 솔직하게 밝혀 웃음을 안겼다.

사진=이주휘 SNS

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두 사람의 인연은 지난 2021년 방송된 tvN '환승연애' 시즌1에서 다시 시작됐다. 당시 이주휘와 고민영은 헤어진 연인으로 출연했다. 새로운 사랑을 찾아 나서는 과정에서도 서로에 대한 미련과 복잡한 감정을 쉽게 정리하지 못했고, 결국 최종 선택에서 재결합을 택했다.

방송이 끝난 뒤에도 두 사람의 사랑은 계속됐다. 현실의 굳건한 인연으로 이어졌고, 이제는 평생을 약속하는 부부의 연을 맺게 됐다.

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이주휘는 1994년생, 고민영은 1997년생이다. '환승연애'의 현실 커플이 재결합을 넘어 결혼이라는 결실까지 맺게 되면서 팬들의 축하가 쏟아지고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com