이미지 출처=랄랄 유튜브

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[스포츠조선 김소형 기자] 10kg 감량에 성공한 랄랄이 러너로 변신한 근황을 공개했다. 단기간에 체중을 줄인 것이 아니라 1년 반 동안 식단 조절과 운동을 병행하며 한 달에 1~2kg씩 꾸준히 감량했다는 설명이다.

지난 26일 랄랄의 유튜브 채널에는 '18년 친구 결혼식 오열파티'와 '18년 지기 찐친의 결혼 (오열주의)' 등의 영상이 공개됐다. 이 영상에서 랄랄은 달리기를 하러 나와 최근 자신의 체중 감량 과정을 이야기했다. 랄랄은 주변에서 위고비나 마운자로를 사용한 것 아니냐는 질문을 받았다며 "전부 아니다. 1년 반 걸렸다"고 밝혔다. 이어 "한 달에 1~2kg씩 진짜 꾸준하게 뺀 것"이라고 강조했다. 러닝을 시작한 지는 1년이 조금 넘었다고도 전했다. 처음에는 운동이 버겁고 배고픔을 참는 과정도 있었지만, 꾸준히 운동하면서 달릴 수 있는 몸으로 바뀌었다는 설명이다.

랄랄은 다이어트 과정을 꾸준히 공개해 왔다. 지난 3월에는 체지방률이 41%까지 나왔다고 털어놓으며 본격적인 감량에 나섰다. 당시 닭가슴살과 달걀, 두유 등을 중심으로 식단을 관리하고 댄스 수업과 필라테스를 병행했다. 댄서 하리무에게 춤을 배우는 모습도 공개했다. 그 결과 2주 만에 약 4kg을 줄여 72kg대에 진입했다고 밝혔다.

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6월에는 3개월 동안 6kg을 감량해 70kg 선을 깼다는 소식을 전했다. 위고비와 마운자로에 대해서는 부작용이 심해 한 차례 사용한 뒤 중단했다고 설명했다. 약물에 의존하기보다 덜 먹고 운동하는 방식으로 천천히 체중을 줄이겠다는 뜻도 밝혔다.

8월 말에는 금주와 러닝을 병행해 77kg에서 67kg으로 약 10kg을 감량했다고 공개했다. 금주 18일 차였던 당시 러닝도 가끔씩 하며 건강을 위해 무리하지 않고 감량하고 있다고 전한 바 있다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com