방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 장한별이 출연하는 음악 방송과 라이브 콘텐츠마다 공개 하루 만에 수만 회 이상의 유튜브 조회수를 기록하며 가파른 상승세를 이어가고 있다.

최근 장한별은 SBS Life '더트롯쇼', KBS1 '가요무대', 라이브 콘텐츠 '위클리 상암' 등 다채로운 무대에 잇따라 출격해 대중과 만났다. 각 무대 영상은 공개 직후 가파른 조회수 추이를 보이며 온라인상에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.

실제 '더트롯쇼' 무대 영상은 공개 하루 만에 조회수 7만 회를 돌파했으며, '가요무대' 무대 영상 역시 1일 만에 10만 회를 넘어섰다. 여기에 '위클리 상암' 영상까지 공개 하루 만에 3만 회를 기록하는 등 세 콘텐츠에서만 단기간에 도합 20만 뷰에 육박하는 조회수를 쌓아 올렸다.

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이러한 성과는 장한별 특유의 호소력 짙은 음색과 탄탄한 라이브 실력, 그동안 묵묵히 걸어온 음악적 서사와 진심이 보컬의 감정선에 고스란히 묻어나며 대중에게 깊은 울림을 전한 결과이다. 방송 직후 온라인 댓글창에는 "라이브가 음원보다 좋다", "무대마다 몰입감이 남다르다", "믿고 듣는 보컬" 등 호평이 이어지며 자발적인 입소문과 N차 시청을 견인하고 있다.

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장한별은 앞서 신곡 '미야(MIYA)'로 멜론 HOT100 3위 및 뮤직비디오 130만 뷰 돌파를 기록한 데 이어, KBS2 '불후의 명곡' 2회 연속 우승과 첫 단독 콘서트 전석 매진까지 이뤄내며 상승 궤도에 올랐다. 최근에는 AI 가상 보컬 곡 '꿈꾸던 어른이 되었나요?' 라이브 커버로 유튜브 차트 상위권에 안착 후 조회수 100만 회를 달성하는 등 방송과 뉴미디어를 넘나드는 존재감을 보여주고 있다.

무대 위 진정성 있는 보컬로 TV 안방극장은 물론 유튜브 알고리즘까지 사로잡은 장한별이 앞으로 어떤 무대와 음악으로 대세 행보를 이어갈지 기대가 모인다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com