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[스포츠조선 김준석 기자] 약 10년간의 공백기를 깨고 모습을 드러낸 가수 지나가 최근 공개된 영상 속 달라진 외모를 두고 누리꾼들의 갑론을박이 이어지자 직접 해명에 나섰다.

지나는 27일 자신의 SNS 게시물에 댓글을 남기고 "여러분~ 저보고 나이 들었다고, 많이 변했다고 하시는데… 이 영상 AI예요!!"라고 밝혀 화제를 모았다.

이어 그는 "물론 저도 나이를 들었죠! 10년이 넘게 지났는데 저만 나이를 안 먹으면 이상하잖아요~"라며 특유의 유쾌한 화법으로 응수한 뒤, "우리 다 같이 예쁘게 나이 들어가는 걸로!"라고 덧붙여 훈훈한 분위기를 자아냈다.

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앞서 지나는 하루 전인 26일 "같은 여자, 다른 분위기(Same girl, different energy)"라는 영문 글귀와 함께 다수의 사진과 영상을 게재했다. 해당 게시물에는 미니스커트를 매치한 여성스러운 스타일링부터 재킷과 넥타이를 활용한 중성적인 콘셉트까지 다채로운 모습이 담겼다.

영상 공개 이후 과거 전성기 시절을 기억하는 팬들과 대중 사이에서는 "세월의 흐름이 느껴진다", "얼굴이 많이 달라진 것 같다"는 반응이 쏟아졌고, 급기야 지나가 직접 등판해 인공지능(AI)으로 제작된 영상이라는 반전 비화를 전하게 됐다.

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지나는 이날 "지금의 나를 담아보기. 어떤 사진이 제일 좋아요?"라는 문구와 함께 실제 근황이 담긴 새 사진도 추가로 공개했다.

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한편 2010년 가요계에 데뷔한 지나는 '꺼져줄게 잘 살아', '블랙 앤 화이트(Black & White)', '탑 걸(Top Girl)' 등 다수의 히트곡을 배출하며 큰 인기를 누렸다.

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하지만 2016년 미국 원정 성매매 사건에 연루돼 성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반 혐의로 벌금 200만 원의 약식명령을 받은 이후 국내 연예계 활동을 전면 중단했다. 당시 지나는 상대방과 호감을 갖고 만난 사이였다며 대가성 혐의를 부인한 바 있다.

narusi@sportschosun.com