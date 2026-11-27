사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 태국의 유명 여성 가수가 공연 도중 관객에게 성추행을 당하자 무대에서 내려와 남성의 얼굴을 발로 걷어차는 모습이 공개돼 화제다.

카오소드 등 현지 매체들에 따르면, 지난 24일 태국 촌부리주 반?? 지역에서 열린 축제에서 공연을 한 여성 가수 남캥 티파완이 무대 가장자리에서 몸을 숙인 채 관객들과 악수하며 인사를 나누고 있었다. 이때 한 남성이 다른 관객들 사이에서 손을 내미는 척하다가 갑자기 남캥의 가슴을 움켜쥐었다. 남캥은 갑작스러운 행동에 크게 놀랐고, 당시 현장을 생중계하던 매니저도 이 장면을 목격했다.

매니저는 즉시 무대 아래로 내려가 현장 경비 인력에게 상황을 알렸다. 경찰과 보안요원은 남성을 붙잡았는데, 조사 결과 31세 미얀마 국적 노동자로 밝혀졌다. 당시 그는 만취 상태였던 것으로 알려졌다.

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무릎을 꿇은 남성은 자신이 한 행동을 뉘우치며 두 손을 모아 사과했다. 그러나 분노를 참지 못한 남캥은 남성에게 다가가 얼굴을 발로 한차례 걷어찼다.

남캥은 이후 자신의 SNS에 당시 영상과 함께 "미안하지만 정말 참을 수 없었다. 어떻게 가슴을 만질 수 있느냐"는 글을 올렸다.

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다만 남성의 얼굴을 발로 찬 자신의 행동 역시 옳지 않았다고 인정하면서, 이번 일이 공연자에 대한 존중과 신체적 경계의 중요성을 일깨우는 계기가 되길 바란다고 말했다.

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이번 사건을 두고 온라인에서는 남캥의 대응을 지지하는 반응과 함께 폭력적인 대응은 적절하지 않았다는 의견이 엇갈렸다. 다만 공연 중 동의 없이 신체를 만지는 행위는 명백히 잘못된 행동이라는 비판이 이어지고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com