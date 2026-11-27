사진 출처=유리 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자]소녀시대 유리가 데뷔 전 핑클의 열렬한 팬이었으며, 친구들과 결성한 댄스 그룹에서 이효리 역할을 맡았다고 밝혀 눈길을 끈다.

27일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서 유리는 학창 시절을 보낸 일산을 찾아 초등학교 때부터 친했던 절친과 추억을 되짚는다. 유리는 당시 핑클의 팬심을 드러내며 친구들과 '핑키펑클'이라는 그룹을 만들어 활동했다고 회상한다. 특히 자신이 맡은 멤버는 이효리였다며 소녀시대 데뷔 전부터 남달랐던 핑클 사랑을 공개한다. 절친은 일산의 'S.E.S.'로 불리며 유리와 라이벌 관계였던 과거 사진을 꺼내기도 한다.

유리는 최근 이효리를 따라 한다는 반응에도 쿨하게 팬심을 인정한 바 있다. JTBC '연애전쟁'에 출연했을 당시 김희철이 이효리 따라 하기 이야기를 꺼내자 요가와 제주도 생활, 유기견 봉사활동 등을 언급하며 "대한민국에 효리 언니 안 따라 하는 사람 누가 있냐", "어떻게 이효리를 안 따라 하고 배기냐"고 말했다. 이에 이효리는 요가는 오히려 유리가 먼저 시작했다며 원조를 인증해 웃음을 안겼다.

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유리의 핑클 팬심은 과거에도 공개된 적이 있다. 2009년 2월 MBC '환상의 짝꿍' 녹화에서 유리는 초등학교 4학년 때 친한 친구들과 '핑키펑클'을 만들었다고 밝혔다. 당시 핑클의 '영원한 사랑'에 맞춰 춤을 추고, 샴푸 광고처럼 머리카락을 흩날리는 동작도 따라 했다. 이때도 자신이 이효리 역할을 맡았다고 설명했다. 17년 전 털어놓은 어린 시절 일화가 다시 조명된 셈이다.

한편 유리는 최근 소녀시대 멤버 효연, 수영과 결성한 유닛 '효리수'로도 활동했다. 세 사람의 이름을 조합한 효리수는 유튜브 콘텐츠에서 출발해 실제 그룹으로 이어졌으며, 지난 8월 31일 싱글 '스키비디(Skibidi)'를 발표하고 음악방송 무대와 뉴욕 패션위크 일정 등을 소화했다. 유리는 지난 9월 SNS에 "즐거웠다 효리수, 우리 각자 파이팅"이라는 글을 남기며 활동을 마무리하는 소감을 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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