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[스포츠조선 김수현기자] 만 34세 코미디언 이은지가 건강검진을 통해 난소 나이가 20세로 확인됐지만, 수치가 높게 나와 다낭성난소증후군 가능성을 진단받았다.

지난 26일 이은지의 유튜브 채널에는 '35살 이은지, 몸과 마음을 점검해 봤습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 종합 건강검진을 받은 이은지는 난소 나이를 확인할 수 있는 '난소 예비력' 검사 결과에 대한 설명을 들었다.

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전문의는 결과를 살핀 뒤 "혹시 임신 계획이 있냐"고 물었고, 현재 미혼인 이은지는 "지금은 없다"고 답했다.

이어 전문의는 "수치가 너무 낮아도 문제고 너무 높아도 문제인데 지금 약간 높은 편"이라며 "높을 경우 다낭성난소증후군 확률이 있다"고 설명했다. 다만 "지금처럼 생리가 규칙적이고 부정 출혈이 없다면 정기적으로 추적 관찰하면서 지켜보면 된다"며 꾸준한 관리를 권했다.

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이은지가 "제 실제 나이가 34세인데 난소 나이는 어떻게 나오냐"고 묻자, 전문의는 "난소 나이는 만 20세로 나온다"고 답했다.

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전문의는 "20세로 나왔다고 좋다기보다는 다낭성난소증후군 가능성이 있기 때문에 산부인과 전문의와 상의해 향후 계획을 세워야 한다"고 강조했다.

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이에 이은지가 "실제 나이는 34세이고 난소 나이는 20세로 나왔지만, 원래 나이보다 너무 낮거나 높은 것은 좋지 않다는 거냐"고 재차 확인하자 전문의는 "맞다. 본인의 실제 나이도 중요하다"고 짚었다.

끝으로 전문의는 "사실 아기를 낳으실 거면 좀 빨리 낳는 게 좋긴 하다. 너무 노산은 힘드니까"라고 현실적인 조언을 덧붙였다.