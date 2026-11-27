사진=임예진 유튜브

다정함이 돋보였던 '궁'의 신채경 가족. 엄마 임예진과 윤은혜. 사진=MBC 드라마 '궁'

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[스포츠조선 김영록 기자] "그때 (윤)은혜는 너무 사랑스러운 아이였지."

배우 임예진이 20년 전 드라마 '궁'의 추억을 소환했다. 딸 윤은혜를 향한 애틋한 마음부터 사위 주지훈을 향한 응원까지, 여전한 애정이 훈훈함을 안겼다.

임예진은 26일 자신의 유튜브 채널 '임예진아이씨'에 공개한 영상에서 화제의 드라마 '재혼황후' 감상에 앞서 과거 출연작 '궁'을 떠올렸다.

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2006년 방송된 MBC 드라마 '궁'은 당시 신드롬급 인기를 끌었던 작품. 임예진은 극 중 황태자비 신채경(윤은혜)의 엄마로 출연해 시청자들의 사랑을 받았다.

임예진은 "그때 은혜는 너무 사랑스러운 아이였다. 우리 가족들은 진짜 가족처럼 너무 행복한 시간을 보냈다"며 당시를 회상했다.

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특히 윤은혜와의 남다른 친분을 보여주는 일화도 공개했다. 임예진은 "세트 뒤로 데려가서 '은혜야, 춤춰봐' 그러기도 했다. 엄마가 할 짓이냐"며 웃었다. 이를 들은 제작진이 "갑질 아니냐"고 농담하자 임예진은 "은혜가 나 고발하는 거 아니냐"며 당황한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

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그러면서도 임예진은 "갑질은 아니다. 우리가 너무 친하고 서로 너무 사랑했다. 촬영하다가 눈을 맞추고 '은혜야' 하면 '엄마, 가요' 하는 사이였다"고 강조했다.

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촬영장을 넘어 실제 가족처럼 가까웠던 두 사람. 임예진은 "언젠가 공항에서도 은혜를 봤는데 쫓아와서 너무 반갑게 '엄마~!' 하더라. 그럴 때 진짜 뿌듯하다"며 여전히 각별한 애정을 드러냈다.

윤은혜뿐 아니라 당시 극 중 사위였던 주지훈을 향한 메시지도 전했다. '궁'에서 윤은혜의 상대역이자 황태자 이신 역을 맡았던 주지훈은 현재 드라마 '재혼황후'로 또 한 번 화제를 모으고 있다.

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임예진은 "늘 뒤에서 응원하는데 이 녀석이 알고 있나 모르겠다"며 "지훈아, 보고 싶다. 할머니가 널 응원하고 있단다"라고 영상 너머로 인사를 건넸다.

이에 '할머니까지는 아니지 않냐'는 제작진의 말에는 "엄마뻘이겠네"라며 멋쩍게 웃었다. 20년 전 드라마에서 맺어진 인연을 지금까지 소중히 간직하고 있는 임예진의 모습이 훈훈함을 더했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com