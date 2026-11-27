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[스포츠조선 정안지 기자] 블랙핑크 지수의 762만 조회수를 기록한 레전드 밈인 '라우럴'의 탄생 비하인드가 공개됐다.

27일 SBS 측은 "지수 라우럴 뒤에 비서진이 있었다?! 레전드 밈 탄생 비하인드 대공개"라는 제목의 '무엇이든 해줄지니 - 비서진' 예고편을 공개했다.

영상 속 지수는 신곡 'Addicted'로 음악방송 '인기가요' 사전 녹화를 위해 무대에 올랐다. 이날 지수는 자신을 응원하는 팬들을 향해 "Louder(더 크게)"라고 외쳤고, 팬들은 더욱 뜨거운 환호로 화답했다. 지수의 이 같은 모습에 이서진은 "성격이 걸걸하다"라며 웃었다.

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이때 영어 단어를 '라우럴'이라고 정직하게 발음하는 지수의 모습이 웃음을 자아냈고, 해당 장면은 온라인상에서 빠르게 화제를 모았다. 이후 각종 예능 프로그램과 시상식에서 패러디될 정도로 인기를 끌며 이른바 '라우럴' 밈으로 자리 잡았다.

사진=해당 방송 캡처

하지만 '라우럴' 밈이 탄생하기까지 제작진의 고민도 있었다. 제작진은 "이런 장면을 내보낸 적은 없다. 근데 귀엽다"라며 해당 장면을 방송에 내보낼지를 두고 고민에 빠진 것. 지수는 "나는 좋다"라며 웃었고, 김광규는 처음엔 "이게 뭐야"라고 어리둥절하면서도 나중엔 역시 "'라우럴' 좋다"라며 조심스럽게 의견을 보탰다.

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결국 제작진은 지수의 독특한 매력이 담긴 해당 장면을 방송에 공개하기로 결정, 이 선택은 그야말로 대박으로 이어졌다. '라우럴' 장면은 무려 762만 조회수를 기록하며 폭발적인 반응을 얻었다. 이후 빅뱅 태양까지 콘서트 무대에서 "라우럴"을 외치며 밈 열풍에 합류해 눈길을 끌었다. anjee85@sportschosun.com