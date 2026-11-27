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[스포츠조선 김준석 기자] 가수 이효리가 직접 운영하는 요가원 '아난다'가 사전 연락 없이 수업에 불참하는 '노쇼(No-show)' 회원들을 향해 작심하고 경고 메시지를 날렸다.

'아난다' 측은 27일 공식 SNS 계정을 통해 공지문을 올리고 "예약은 곧 약속이며, 약속은 지켜질 때 비로소 더욱 아름답다"며 "서로를 배려하는 마음으로 소중한 약속을 반드시 지켜주시길 바란다"고 일침을 가했다.

이와 함께 노쇼 방지를 위한 구체적인 페널티 규정도 못 박았다. 요가원 측은 "월·수·금요일 저녁 수업의 경우 당일 새벽 및 오전 시간대 수업에서 노쇼 결원이 발생했을 때만 추가 참여가 가능하다"며 "특히 한 달 동안 3회 이상 노쇼를 기록하면 보유한 수강권 1회가 차감된다"고 공지했다.

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이효리 요가원이 비매너 이용객들에게 공개적으로 쓴소리를 건넨 것은 이번이 처음이 아니다.

앞서 '아난다' 측은 수업 중 강사처럼 행동하며 다른 수강생에게 훈수를 두는 일부 회원을 겨냥해 "배우러 왔다면 수련생이다. 남을 가르치는 일은 본인의 요가원에서 하시라"고 직격탄을 날린 바 있다.

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또한 정기 수강권이 만료됐거나 일일권을 예매하지 않은 채 막무가내로 현장을 찾는 방문객들을 향해서도 "그 누구에게도 예외는 없으니 정해진 이용 수칙을 잘 지켜달라"며 단호한 원칙 대응을 강조했다.

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한편 2013년 가수 이상순과 결혼 후 제주도에서 생활해 온 이효리는 2024년 서울로 거주지를 옮긴 뒤 지난해 9월 '아난다 요가'를 개원해 직접 강사로 수업을 이끌고 있다.

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narusi@sportschosun.com