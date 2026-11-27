사진 출처=김강우 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] 배우 김강우가 큰아들과 함께 동서 기성용을 응원하기 위해 포항으로 향했다.

김강우는 27일 자신의 인스타그램에 포항행 기차에 탑승한 사진을 공개했다. 사진에 "큰아들이랑 지금 포항 가는 길! 내일 포항 스틸야드에서 만나요"라는 글을 남겨 경기장 방문을 예고했다.

포항 스틸러스는 28일 포항스틸야드에서 광주FC와 하나은행 K리그1 2026 37라운드 경기를 치른다. 올 시즌 리그 마지막 홈경기인 이날에는 2006년 포항에서 프로 생활을 시작해 20년간 활약한 베테랑 수비수 신광훈의 은퇴식도 경기 종료 후 열린다. 김강우는 경기 전 신광훈의 은퇴와 새로운 출발을 응원하는 의미로 시축에 나설 예정이다.

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김강우와 기성용은 배우 한혜진을 연결고리로 맺어진 동서 사이다. 김강우는 한혜진의 친언니 한무영 씨와 2010년 결혼했으며, 한혜진은 2013년 기성용과 부부의 연을 맺었다. 두 사람의 특별한 인연은 지난 7월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 동반 출연으로도 화제를 모았다. 특히 김강우는 기성용과 한혜진의 결혼을 처음에는 반대했다고 털어놨다. 당시 기성용은 25세였고, 김강우는 오랜 기성용 팬이었지만 어린 나이에 결혼하는 것이 쉽게 상상되지 않았다고 설명했다. 두 사람은 첫 만남부터 결혼 당시 에피소드, 축구와 가족에 관한 이야기까지 나누며 친근한 호흡을 보여줬다.

한편 김강우는 최근 배우 활동과 예능, 유튜브를 오가며 활발하게 대중과 만나고 있다. 지난 11월 14일 첫 방송된 KBS 2TV 대하드라마 '문무'에서는 신라의 지략가이자 훗날 태종무열왕에 오르는 김춘추 역을 맡았다. 앞서 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 체중 관리를 위한 식단과 요리 실력을 공개했으며, 개인 유튜브 채널에서는 아내와의 데이트와 두 아들과 함께하는 일상을 전하고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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