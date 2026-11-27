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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 홍민기(24)의 사생활을 폭로했던 20대 초반 전 여자친구 A씨가 실종돼 관계 당국이 수색에 나섰다.

27일 파이낸셜뉴스 보도에 따르면 이날 새벽쯤 A씨 가족은 A씨와 연락이 닿지 않자 경찰에 실종신고를 접수했다. 신고를 받은 경찰 등 관계 당국은 A씨의 마지막 행적을 추적했으며, 이 과정에서 휴대전화 신호가 서울 마포대교 일대에서 마지막으로 확인된 것으로 파악됐다.

현재까지 A씨의 소재는 확인되지 않은 상태다. 관계 당국은 A씨의 행적을 파악하는 한편, 마포대교 일대를 중심으로 수색 작업을 이어가고 있다.

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실종 직전 A씨가 운영해 온 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 자신의 신변과 관련해 비관적인 심경을 드러내는 내용의 영상이 게시된 것으로 전해졌다. 이에 A씨의 소재와 안전 여부에 대한 우려가 커지고 있다.

앞서 A씨는 홍민기와 교제하던 당시 데이트 폭력과 언어폭력 등을 당했다고 주장하며 관련 내용을 폭로했다. 특히 교제 중 임신했으나 홍민기가 임신중절을 종용했고, 결국 혼자 수술을 받았다고 주장해 파장이 일었다.

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이에 홍민기 측은 A씨의 주장을 전면 부인했다. 당시 홍민기 측은 "배우에게 확인한 결과, A씨는 배우에게 임신 테스트기를 보여준 적도 없고, A씨의 주장과 달리 배우가 A씨에게 낙태를 종용하는 취지의 발언을 한 사실도 결단코 없다"고 밝혔다.

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이후 A씨는 홍민기의 자택을 찾아갔으며, 당시 경찰과 소방 당국의 공동 대응으로 병원에 이송된 바 있다. 이와 관련해 홍민기 측은 A씨에게 100m 이내 접근금지와 전기통신을 이용한 접근금지 조치가 내려졌다고 밝히기도 했다.

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A씨는 지난 8월에도 과도한 약물 복용으로 병원 치료를 받은 사실이 알려진 바 있다. 당시 A씨의 친오빠 B씨는 A씨의 SNS 계정을 통해 동생의 상태를 전하며 심경을 밝혔다.

B씨는 "현재 동생의 상태가 좋지 않아 동생을 대신해 글을 적게 되었다. 8월 23일 일요일 새벽, 제 동생은 그동안의 억울함과 일반인으로서 감당하기 힘든 상황으로 인한 충격으로 과도한 약물(수면제 등)을 복용한 채 발견되어 즉시 응급실로 이송되었다"고 전했다.

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이어 당시 일부 매체에서 보도한 내용에 대해서도 해명했다. B씨는 "현재 일부 매체에서 제기된 '난동을 피우고 지구대에서 진술서를 작성하였다'는 주장은 사실이 아니"라고 강조했다.

그러면서 "제 동생은 응급실에 이송된 후 25일 새벽까지 의식불명의 상태로 중환자실에 머물러 있었고, 25일 현재 의식이 돌아와 소통을 할 수 있을 정도로 몸이 회복되었으나 아직 정신적 충격으로 인해 치료와 안정이 필요한 상황이다"라고 설명했다.

마지막으로 B씨는 "제 동생이 건강을 되찾을 수 있도록 부디 추측성 댓글은 자제해 주시길 부탁드린다"고 당부했다.

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※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있다면 자살예방 상담전화 ☎109를 통해 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.