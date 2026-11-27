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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 손나은의 동생이자 프로골퍼 손새은이 프로야구 LG 트윈스 투수 임찬규와 약 5년간 공개 열애 끝에 결혼한다.

27일 텐아시아 보도에 따르면 손새은과 임찬규는 오는 12월 19일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 지난 2022년 1월 열애 사실을 공개한 두 사람은 약 4년 11개월간 변함없는 사랑을 키워온 끝에 부부의 연을 맺게 됐다. 연예계와 스포츠계를 대표하는 공개 커플로 주목받아 온 만큼 두 사람의 결혼 소식에 더욱 이목이 집중되고 있다.

사실 두 사람을 둘러싼 결혼설은 이번이 처음은 아니다. 지난해 10월에도 임찬규와 손새은이 같은 해 12월 12일 서울 신라호텔에서 결혼식을 올린다는 보도가 나온 바 있다. 당시 결혼설이 불거지자 임찬규는 자신의 SNS를 통해 "올해 결혼한다는 소식은 사실이 아니며 정해지면 직접 알려드리겠다"고 밝히며 이를 일축했다. 결혼설에 직접 입장을 밝히며 신중한 태도를 보였던 그는 이후에도 손새은과의 만남을 이어왔다.

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이후 지난달에는 두 사람의 관계가 다시 한번 세간의 관심을 모았다. 손나은과 손새은 자매가 지난달 17일 모친상을 당한 가운데, LG 트윈스 구단이 임찬규의 빙모상 소식을 공식적으로 전하면서다. 구단의 공식 발표를 계기로 임찬규와 손새은의 관계가 다시 주목받았고, 두 사람의 결혼 여부에도 관심이 쏠렸다. 다만 당시 두 사람은 결혼과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않았다.

한편 임찬규와 손새은은 지난 2022년 1월 열애 사실을 공개한 스포츠 스타 커플이다. 두 사람은 소개팅을 통해 처음 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 임찬규는 같은 해 E채널 예능 프로그램 '노는브로2'에 출연해 손새은과 소개팅으로 처음 만났다고 밝힌 바 있다. 이후 SNS를 통해 함께하는 일상을 공개하는 등 서로를 향한 애정을 숨기지 않았으며, 각자의 분야에서 활약하면서도 꾸준히 만남을 이어왔다.