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[스포츠조선 김소희 기자] '나는 솔로' 28기 돌싱특집에 출연한 옥순과 영호 부부가 득녀 소식을 전해 많은 축하를 받고 있다.

27일 옥순은 자신의 SNS를 통해 "저희, 네 식구가 되었습니다!"라는 글과 함께 출산 소식을 알렸다.

옥순은 "율동이는 3.04kg으로 건강하게 태어났고, 저도 씩씩하게 출산을 마치고 회복 중이에요"라며 산모와 아이 모두 건강한 상태임을 전했다. 이어 "이렇게 자상하고 멋진 남편에 사랑스러운 두 딸까지. 이 정도면 저, 정말 다 가진 여자 아닌가요?"라며 남편과 두 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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무엇보다 옥순은 출산 이후 느끼는 벅찬 행복과 감사함을 솔직하게 털어놨다. 그는 "요즘은 문득문득 벅차오르는 행복에 감사하다는 말이 절로 나와요. 얼마 전까지만 해도 감히 꿈조차 꾸지 못했던 행복이 어느새 저의 평범한 일상이 되어 있네요"라고 전해 뭉클함을 안겼다.

앞으로의 다짐도 덧붙였다. 옥순은 "앞으로 두 아이의 엄마로서, 또 한 사람의 아내로서 더 많이 웃고, 더 많이 사랑하고, 지금의 이 행복을 소중히 지켜가며 살아가려고 해요"라며 새로운 가족과 함께할 앞날에 대한 기대를 드러냈다. 이어 "저희 가족의 새로운 시작을 함께 기뻐해 주시고 따뜻한 축하와 응원을 보내주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라고 축하를 보내준 이들에게 고마움을 전했다.

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끝으로 옥순은 한 해의 마지막을 앞두고 자신의 행복이 다른 이들에게도 찾아오기를 바라는 따뜻한 메시지를 남겼다. 그는 "어느덧 한 해의 끝자락이네요. 여러분께도 따뜻하고 좋은 일들이 가득하기를 바랄게요!"라며 "행복한 일, 일어나지 않을 것 같죠? 그런데 정말 일어나더라고요. 제가 그랬던 것처럼, 여러분에게도 꼭 찾아올 거예요"라고 덧붙였다.

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한편 옥순과 영호는 ENA·SBS Plus 예능 프로그램 '나는 SOLO' 28기 돌싱특집을 통해 인연을 맺었다. 당시 옥순은 이혼 후 홀로 딸을 양육하던 싱글맘으로 출연해 화제를 모았다. 이후 영호와 사랑을 키워 재혼에 골인한 두 사람은 새롭게 가정을 꾸렸고, 이번에 둘째 딸까지 품에 안으며 네 식구가 됐다. 과거의 아픔을 딛고 새로운 사랑과 가족을 만들어온 옥순의 소식에 많은 이들의 축하와 응원이 이어지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com