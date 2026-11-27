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[스포츠조선 조윤선 기자] 박정수가 남편 정을영 감독과의 과거 일화를 꺼낸 유재석에게 버럭하며 녹화장을 웃음바다로 만들었다.

27일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'은 "혐즉필사. 혐관은 기필코 운명적 사랑이 된다는 뜻. 썸 말고 쌈 타던 시절부터 심상치 않았던 박정수-정을영 부부의 환상의 티키타카! 여기 혐관 로맨스 맛집이시다"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 박정수는 남편 정을영 감독과의 첫 만남을 떠올리며 "얼굴이 같이 찍겠다고 하게 생겼냐. 그리고 거기도 일단은 '안 해', '싫어'였다"며 "그분도 절대 만만치 않은 분"이라고 말했다.

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이어 "작품으로 처음 만나서 서로 좋아하는 감정도 없었다. 째려보다가 그렇게 됐다. 나는 그분을 째려봤고, 그분은 나를 볼 때마다 자꾸 걸고 넘어졌다"며 "나한테 계속 시비를 걸어서 째려봤다. 그리고 덤벼들었다"고 회상했다.

이때 유재석은 두 사람의 과거 일화를 꺼냈다. 그는 "감정 연기를 촬영할 때 정을영 감독이 '더 울어라'라고 했더니 박정수 선생님이 '더 못 운다. 보톡스를 맞아서 못 운다'고 했다더라. 그러자 감독님이 '왜 맞았느냐'고 했다고 한다"고 전했다.

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이를 들은 박정수는 자리에서 벌떡 일어나 "너 이리 와. 그 이야기 누가 했어?"라며 버럭했다. 당황한 유재석은 뒷걸음질을 치면서도 "이 이야기를 왜 안 하시느냐. 재미있는 이야기인데"라며 웃음을 터뜨렸다.

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박정수는 이를 악문 채 유재석을 노려보며 분노한 듯한 모습을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.

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한편 박정수는 1975년 사업가와 결혼해 두 자녀를 뒀으나 이후 합의 이혼했다. 현재 배우 정경호의 아버지인 정을영 감독과 2001년부터 25년째 사실혼 관계를 이어오고 있다.