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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 핑클이 오랜 시간 자신들을 기다려온 팬들에게 반가운 인사를 건넸다.

핑클은 27일 공식 계정을 통해 "Hello FINKY"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 성유리, 이진, 이효리, 옥주현 등 네 멤버가 차례로 등장하는 모습이 담겼다. 멤버들은 핑클의 대표곡 '영원한 사랑'의 가사 일부를 읊으며 한 명씩 모습을 드러냈다. 오랜만에 한자리에 모인 네 사람은 전성기 시절의 풋풋함과는 또 다른 성숙한 분위기를 자아내면서도 여전한 미모와 매력을 뽐내 시선을 사로잡았다.

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하지만 완벽한 비주얼과 달리 촬영 과정은 순탄치 않았던 모양이다. 멤버들은 릴스 촬영이 익숙하지 않은 듯 웃음을 참지 못했고, 어딘가 어설픈 모습으로 오히려 웃음을 자아냈다. 결국 이진은 "엉망진창이구만!"이라고 자신들의 첫 릴스를 평가해 폭소를 안겼다. 오랜 시간 함께해 온 멤버들만의 꾸밈없는 호흡과 친근한 매력이 고스란히 드러난 순간이었다.

영상을 접한 팬들의 반응도 뜨거웠다. 팬들은 "줄이랑 중앙 못 맞추는 거 웃기다", "개그 그룹 돌아왔다", "콘서트만 기다려요", "릴스 자주 찍어주세요", "좋다 진심" 등의 댓글을 남기며 반가움을 드러냈다. 특히 무대 위 카리스마 넘치는 모습과 달리 소소한 촬영에도 웃음이 터지는 네 멤버의 모습에 반가워하며 앞으로 공개될 콘텐츠에 대한 기대감을 드러냈다.

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최근 핑클은 이효리, 옥주현, 이진, 성유리 네 멤버가 함께하는 완전체 프로젝트를 예고하며 가요계의 관심을 모으고 있다. 핑클이 완전체로 본격적인 음악 활동에 나서는 것은 지난 2005년 디지털 싱글 'Forever Fin.K.L' 이후 약 21년 만이다. 오랜 공백을 깨고 다시 뭉친다는 소식만으로도 1세대 대표 걸그룹의 귀환을 기다려온 팬들의 기대감이 높아지고 있다.

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핑클의 완전체 프로젝트 기획과 운영을 맡은 젬스톤이앤엠은 지난 9월 향후 약 2년간 새로운 음악과 공연을 중심으로 다큐멘터리, 예능, 전시, 브랜드 협업 등 다채로운 활동을 선보일 계획이라고 밝혔다. 단순히 음악 활동에만 그치지 않고 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 폭넓게 소통하겠다는 구상이다.

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오랜 시간이 흘렀지만 한자리에 모이면 여전히 핑클만의 색깔을 보여주는 네 멤버. 첫 릴스부터 웃음을 안기며 변함없는 팀워크를 자랑한 이들이 앞으로 어떤 음악과 무대로 팬들 앞에 설지 관심이 쏠린다. 약 21년 만에 다시 펼쳐질 핑클의 새로운 이야기에 팬들의 설렘이 커지고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com