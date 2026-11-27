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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 오윤아가 4세 연하 남편과 함께한 발리 웨딩 촬영 현장을 공개했다.

27일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '오늘은 배우 말고 신부. 발리 웨딩 촬영 첫날'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에는 발리의 한 럭셔리 리조트에서 진행된 오윤아 부부의 웨딩 촬영 현장이 담겼다.

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오윤아는 "내 집은 아니지만 럭셔리하게 내 집처럼 찍는 콘셉트로 찍을 거다"라며 "선셋이 너무 예뻐서 비치 클럽 바에서도 멋있게 촬영하면 오늘 끝"이라고 설명했다. 이어 "내일은 아침부터 부지런히 서둘러서 채플신 외관을 많이 찍으려고 한다"고 덧붙였다.

총 6벌의 드레스를 준비했다는 오윤아는 "본식 때는 우아한 드레스를 입을 것"이라며 "나이가 있다 보니 너무 과한 스타일은 지향하지 않는다"고 밝혔다.

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웨딩 촬영을 앞두고 별도로 관리한 부분이 있느냐는 질문에는 "얼마 전 '편스토랑'에 나온 내 모습을 봤는데 얼굴에 이중 턱이 심각하더라"며 "디바이스를 이용해 이중 턱 관리를 했다"고 솔직하게 답했다.

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이후 오윤아와 남편의 본격적인 웨딩 촬영이 시작됐다. 남편의 얼굴은 공개되지 않았지만 오윤아보다 큰 키와 듬직한 체격을 자랑해 눈길을 끌었다.

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오윤아는 화려한 시스루 드레스부터 우아한 웨딩드레스까지 각기 다른 의상을 완벽하게 소화하며 아름다운 신부의 자태를 뽐냈다.

첫날 촬영을 마친 오윤아 부부는 완성된 결과물을 확인하며 만족감을 드러냈다.

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이후 식사 자리에서 남편은 오윤아의 요리 실력을 칭찬하며 "소고기뭇국과 김치찌개는 체인점을 내도 될 것 같다"고 자랑했다.

오윤아 역시 시부모님의 반응을 전하며 "아버님도 내가 해드린 된장찌개를 다 드셨다고 하더라. 어머님이 내가 해드린 음식을 다 드셨다고 알려주셨다"고 말했다.

제작진이 "시부모님이 좋은 분들 같다"고 하자 오윤아는 "진짜 천사다. 너무 좋다"며 애정을 드러냈다. 이어 "민이도 시부모님을 굉장히 좋아한다. 자신을 좋아하는 사람을 정확하게 안다"고 덧붙였다.

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한편 오윤아는 2015년 이혼한 뒤 발달장애가 있는 아들 민 군을 홀로 양육해 왔다. 이후 지난 7월 4세 연하의 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 알려 많은 축하를 받았다.