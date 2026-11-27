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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 홍현희와 제이쓴 부부가 아들 준범 군을 위한 이사 고민을 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '우리 이제 이 집을 떠나야 하는 걸까? (육아 고민, 놀이터, 주차장)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 홍현희와 제이쓴은 집에서 바라보이는 단풍 풍경을 감상하며 현재 거주 중인 동네를 선택한 이유를 떠올렸다. 두 사람은 "우리가 이 집, 동네를 선택한 이유는 빌딩 숲 사이에서 고즈넉해서 골랐다"고 설명했다. 도심 속에서도 여유로운 분위기를 느낄 수 있다는 점이 이곳을 선택한 가장 큰 이유였던 것.

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하지만 아들 준범이가 성장하면서 주거 환경에 대한 생각도 조금씩 달라졌다고. 홍현희는 "사실 여기 살면서 작년까지 준범이가 어렸지 않냐. 근데 준범이가 남자애고 에너지를 밖에서 빼야 하는데, 나가서 산책도 했으면 좋겠고 차가 좀 없었으면 좋겠다고 생각했다"고 털어놨다.

제이쓴 역시 아내의 말에 공감했다. 그는 "준범이도 여기가 노는 곳이라고 생각해야 하는데 차 조심해야 하는 곳으로 아는 것 같다"고 말했다. 아이가 자유롭게 뛰어놀아야 할 공간에서도 늘 차량을 조심해야 하는 상황이 아쉽다는 것. 준범이가 조금 더 안전하고 편안하게 바깥 활동을 즐길 수 있는 환경을 고민하게 된 이유다.

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특히 제이쓴은 준범이가 최근 응급실에 다녀왔던 일화까지 공개해 안타까움을 자아냈다. 그는 "준범이가 핼러윈 날 새벽에 응급실에 갔다 왔다. 그날 오전 12시 2분 (사진)이다. 응급실 갔다"고 당시 상황을 전했다.

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이후 준범이의 회복을 위해 실내 온도 조절이 중요했지만, 현재 거주 중인 집의 중앙난방 시스템이 또 다른 고민거리가 됐다고 밝혔다. 개별적으로 원하는 온도를 맞추기 어려운 구조 탓에 아이에게 적절한 실내 환경을 만들어 주는 데 어려움이 있었던 것.

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이에 제이쓴은 준범이의 회복을 위해 잠시 다른 곳에서 지내는 방안을 생각했다고. 그는 "'그럼 우리 엄마네 집으로 잠깐 요양 다녀오자'고 했다. 그래서 엄마네 집으로 갔는데, 차 없이 놀이터도 많고 하니까 '준범이가 이런 데서 뛰어놀았으면 좋겠다'는 생각이 있었다"고 털어놨다.

실제로 다른 환경에서 생활하면서 준범이의 바람도 알게 됐다고. 제이쓴은 "어릴 땐 몰랐는데 '밖에 나가고 싶다'고 하더라. 오늘도 이렇게 하니까 '어디 가고 싶어'라고 물어보니 스타필드 가고 싶다고 하더라. 차 없이 돌아다닐 수 있어서"라고 덧붙였다.

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홍현희 역시 아들을 생각하는 마음을 드러냈다. 그는 "우리는 어디든 살 수 있지만 준범이는 이때 아니면 못 누리지 않냐"고 말하며 속상한 마음을 내비쳤다.

중앙난방으로 인한 또 다른 불편도 있었다. 겨울이 시작되는 시기임에도 실내 온도가 지나치게 높게 유지돼 부부와 준범이 모두 더위에 시달리고 있었던 것. 준범이는 연신 땀을 흘렸고, 집 안에서 홍현희와 제이쓴 역시 반팔 차림으로 생활하고 있었다.

홍현희는 "겨울이 되면 늘 고민이다"라고 토로했고, 제이쓴은 "오는 분들마다 다 덥다고 한다. 그냥 여기 늦여름이다. 이게 중앙난방이다. 다 맞출 수는 없지만 애기 크는 동안 맞춰주고 싶다"고 말했다. 여러 세대가 함께 사용하는 난방 시스템인 만큼 모든 입주민의 온도에 맞추기는 어렵지만, 아이가 성장하는 동안만큼은 보다 쾌적한 환경을 만들어 주고 싶다는 바람이었다.

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이어 제이쓴은 땀을 뻘뻘 흘리는 준범이에게 부채질을 해주며 "부채질 너무 해서 팔 아프다. 전완근 나왔다"고 너스레를 떨었다. 이에 홍현희는 "애가 더워 잠을 못 든다"고 걱정했고, 이를 지켜보던 제작진은 "열대야네"라고 받아쳐 웃음을 안겼다. 아들을 위해 연신 부채질을 해주는 제이쓴의 모습과 이를 둘러싼 가족의 현실적인 대화가 웃음과 공감을 동시에 자아냈다.

한편 홍현희와 제이쓴은 지난 2018년 결혼해 2022년 아들 준범 군을 품에 안았다. 두 사람은 지난해 서울 압구정 현대아파트의 더 넓은 평형으로 이사한 사실이 알려져 화제를 모았다. 현재 해당 아파트의 매매가는 약 80억~90억 원, 전세가는 약 16억~18억 원대로 알려져 있다.