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[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈이 은퇴전을 마친 뒤 야노 시호의 얼굴을 쓰다듬으며 애틋한 마음을 나눴다.

27일 야노시호의 유튜브 채널에는 '남편이자 아빠, 그리고 격투가 추성훈의 마지막 순간'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 야노 시호는 딸 추사랑과 함께 추성훈의 마지막 경기를 응원하기 위한 롤링 페이퍼를 만들었다. 아빠의 경기를 앞둔 심경을 묻자 추사랑은 "무섭지만 괜찮다고 생각한다"고 담담하게 답했다.

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경기장에 도착한 야노 시호는 추성훈을 응원하기 위해 모인 가족, 지인들과 인사를 나눴다. 추성훈의 어머니는 아들에게 밥을 든든하게 챙겨주지 못했다는 생각에 눈물을 글썽였다. 할머니가 눈물을 보이자 추사랑을 비롯한 가족들도 함께 눈시울을 붉혔다.

야노 시호는 추성훈에게 전달할 롤링 페이퍼를 들고 차승원과 박진영 등 지인들의 자리를 직접 찾아가 응원 메시지를 부탁하며 남편을 위해 내조했다.

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이후 경기가 시작되자 담담해 보였던 추사랑은 눈물을 쏟았다. 그러면서 목청껏 "아버지, 가자!"라고 외치며 아빠를 응원했다.

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추성훈은 마지막 경기에서 아쉽게 패했지만 끝까지 포기하지 않는 투혼을 보여줬다. 관중들은 그의 빛나는 도전을 향해 뜨거운 환호와 박수를 보냈다.

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경기가 끝난 뒤 가족들은 링에서 내려온 추성훈을 맞이했다. 추사랑은 아빠의 품에 안겨 참았던 눈물을 흘린 뒤 "아빠, 고마워"라고 말했다.

추성훈은 뒤에서 말없이 자리를 지키던 야노 시호를 애틋한 눈빛으로 바라봤다. 이어 아내의 얼굴을 다정하게 쓰다듬으며 "고마워"라고 말해 뭉클함을 자아냈다.

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야노 시호는 남편의 은퇴전에 대해 "많이 다치지 않아서 다행이다. 남편다웠다"고 소감을 밝혔다.

이어 "남편이 빛날 수 있는 장소는 또 다른 곳에도 있지 않을까 생각한다"며 "오늘 결과를 보고 남편도 다음 인생이 시작됐다고 생각하지 않을까 싶다"고 새로운 출발을 응원했다.

한편 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 크리스 리벤과 은퇴전을 치렀다. 3라운드 접전 끝에 판정패한 추성훈은 이번 경기를 끝으로 22년간 이어온 종합격투기 선수 생활을 마무리했다.