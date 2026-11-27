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[스포츠조선 김소희 기자] 티빙 연애 예능 '러브캐처' 출신 모델 양지민이 대한항공 승무원으로 근무했던 당시 급여를 솔직하게 공개해 화제를 모으고 있다.

최근 양지민은 자신의 유튜브 채널에 '[SUB] 대한항공 공채 기간에 말아온 승무원 Q&A | 승준생들을 위한 팁, 멘탈 관리, 복지'라는 제목의 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 양지민은 대한항공 승무원 출신으로서 승무원을 준비하는 이른바 '승준생'들의 다양한 궁금증에 답하는 시간을 가졌다. 실제 근무 경험을 바탕으로 면접 준비부터 업무 환경, 복지까지 현실적인 조언을 전한 가운데, 특히 많은 이들의 관심을 끈 것은 단연 급여였다.

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한 구독자가 승무원 월급을 공개해 달라고 요청하자 양지민은 망설임 없이 "지금 켜서 보여드리겠다"고 답했다. 이어 휴대전화를 켜 급여 내역을 확인하며 "제가 아직 퇴사한 지 1년이 안 지났기 때문에 따끈따끈한 급여"라고 설명했다.

그는 실제 급여를 공개하며 비행시간에 따라 월급 차이가 발생한다고 밝혔다. 양지민은 "비행을 100시간 한 달은 430만 원 정도 들어왔고, 적게 한 달은 330만 원이다. 100만 원 정도 차이 난다"고 말했다. 같은 직급이라도 한 달 동안 소화한 비행시간에 따라 실수령액에 차이가 생긴다는 설명이다.

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여기에 성과급도 별도로 지급된다고 전했다. 양지민은 "성과급이라고 해서 550만 원 들어온 달도 있다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.

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비행 중 해외 체류에 따른 수당도 언급했다. 그는 "페르디엠이라고 2주에 한 번씩 체류비를 달러로 달러 카드에 따로 입금해 준다. 그게 한 달에 50만 원 정도"라고 설명했다. 이어 "그러면 월급 플러스 40만 원 정도 있다고 생각하면 편하다"고 덧붙이며 승무원의 급여 구조를 구체적으로 소개했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com