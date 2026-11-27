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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 LJ가 이선정과 이혼할 당시에도 사랑하는 마음이 남아 있었다고 처음으로 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '유정 그리고 주정'에는 '서유정 잡는 LJ, 15년 만에 처음 꺼낸 이혼 속마음'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 서유정은 "나는 이혼한 뒤 여자로서의 삶, 앞으로 미래에 다가올 인생만 생각을 하고 살았다"며 "힘들게 이혼을 선택하고 살아가고 있는 남자들의 삶은 사실 잘 모르겠다"고 말했다.

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이에 LJ은 "똑같다. 사람이 다 똑같지 않겠느냐. 나도 되게 힘들었다"고 털어놨다.

이혼 후 가장 힘들었던 점을 묻자 LJ는 "이혼했을 때도 사랑하고 있었다. 애증과 애정이 함께 있었다"고 솔직하게 고백했다.

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이어 "서로 미안한 부분도 있다"며 "나 같은 경우는 우리 둘 사이의 문제도 있었지만 옆에서 진짜 희한하게 이상한 이야기하는 사람도 많았다"고 털어놨다.

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서유정이 "이혼했는데도 사랑했느냐"고 되묻자 LJ는 "이 이야기는 솔직히 처음 한다"며 "그 친구의 의견을 들어본 것도 아니다. 가끔 상상만 해봤다"고 조심스럽게 입을 열었다.

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그러면서 "5년 뒤면 이혼한 지 20년이 된다. 그때는 친구처럼 만나 맛있는 것을 함께 먹을 수도 있지 않을까 하는 생각이 든다"고 밝혔다.

LJ는 "밉고 좋은 감정을 떠나 그 친구와 함께했던 시간이 있다"며 "살면서 누군가와 평생 함께하자고 처음 약속한 사람이 그 친구다. 지금까지도 그런 약속을 한 사람은 그 사람이 처음"이라고 전했다.

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한편 LJ와 이선정은 2012년 교제 45일 만에 결혼했지만 4개월 만에 이혼했다.