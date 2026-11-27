Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 김구라의 아들이자 가수 겸 방송인 그리(본명 김동현)가 과거 출연했던 광고를 직접 돌아보며 솔직한 해명에 나섰다.

27일 유튜브 채널 '김그리'에는 "제 어릴 적 같이 보시겠어요?"라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 그리는 자신의 어린 시절 모습이 담긴 과거 영상들을 함께 시청하며 당시의 추억을 되짚고, 지금까지 활동해 온 시간을 돌아보는 시간을 가졌다.

그리는 "활동을 20년 했다. 9살에 시작해서 지금 29살인데 20년의 발자취를 보면서 '아 이땐 저랬고 저땐 저랬고' 하고, 약간의 해명의 시간도 가지려고 한다"고 말했다.

Advertisement

가장 먼저 그가 꺼내 든 것은 이른바 '논란의 퍼니박스' 광고였다. 어린 시절 게임기 광고 모델로 등장했던 그리는 해당 제품을 둘러싼 과거 논란을 언급하며 직접 해명에 나섰다.

그리는 광고에 대해 "기억이 안 난다"고 솔직하게 말하면서도 제품 가격을 확인한 뒤 놀라움을 드러냈다. 그는 "가격이 12만 8천 원이다. 20년 전에 12만 8천 원이니까 부모님 등골이 휜다"고 말하며 당시 제품을 구매했던 소비자들의 부담에 공감했다.

Advertisement

이어 제품에 대한 설명을 덧붙였다. 그리는 "해명해 보겠다. 퍼니박스는 중국에서 만든 대륙의 Wii다. 지금은 중국이 선진국이 됐지만, 20년 전만 해도 중국산 하면 품질이 떨어진다고 했다"며 당시 상황을 떠올렸다. 그러면서 "어린 나이에 제가 기만하려고 광고를 찍었겠냐. 기만한 거 아니다. 이거 산 분들이 저를 많이 원망한다"고 덧붙였다.

Advertisement

특히 과거 광고를 둘러싼 소비자들의 반응을 언급하는 과정에서 거침없는 입담을 뽐내 웃음을 자아내기도 했다. 그리는 "저한테 조희팔 다음으로 버금가는 사기꾼 XX라고 하더라"고 말해 폭소를 안겼다.

Advertisement

이후 그리는 실제 구매자의 사용 후기를 살펴보며 제품 상태를 확인했다. 한 구매자가 게임기 내부를 직접 분해해 살펴봤다는 후기를 공개하자 그리 역시 놀라움을 감추지 못했다. 해당 구매자는 내부에 별다른 부품이 없다는 취지의 평가를 남겼고, 이를 확인한 그리는 "텅텅 비었다. 퍼니박스가 이렇다. 내가 이걸 알고 찍은 건 아니다"라고 재차 해명했다.

웃음 섞인 해명도 잠시, 그리는 과거 광고로 인해 실망했을 소비자들을 향해 진심 어린 사과를 전했다. 그는 "나를 이용해서 어린이들에게 아픔을 드린 건데 저도 너무 죄송하다. 상처드려 죄송하다"고 고개를 숙였다. 어린 시절 광고 모델로 참여했던 일이지만, 해당 제품을 구매한 소비자들이 겪었을 실망과 피해에 대해서는 미안한 마음을 드러낸 것. 이어 댓글을 통해 구매 인증을 하면 소정의 상품도 드린다고 했다.

Advertisement

한편 그리는 방송인 김구라의 아들로 어린 시절부터 방송 활동을 시작해 가수와 방송인으로 활동 영역을 넓혀왔다. 최근에는 유튜브 채널을 통해 자신의 일상과 과거 방송 활동을 돌아보는 등 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.