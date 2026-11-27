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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 주진모가 결혼 7년 만에 찾아온 첫 아이를 향한 벅찬 마음을 드러냈다.

27일 유튜브 채널 '의사 혜연'에는 '(나 빼고) 오열 대잔치였던 눈물의 임밍아웃... 양가 부모님 임밍아웃 서프라이즈 대성공'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 주진모와 아내 민혜연이 태아의 초음파를 확인한 뒤 돌아가는 모습이 담겼다. 초음파를 통해 뱃속 아이의 모습을 확인한 주진모는 이내 감정이 북받친 듯 눈물을 흘렸다. 아내 앞에서 좀처럼 드러내지 못했던 아버지가 된다는 실감과 기쁨이 한꺼번에 밀려온 듯한 모습이었다.

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이를 지켜보던 민혜연은 "오빠 애기 별로 안 원했었잖아. 갑자기 실감이 나냐?"고 웃으며 물었다. 이에 주진모는 "나는 옛날부터 아이를 가지고 싶었는데 여보한테 말을 못한 거다. 고맙다"고 답했다. 그동안 아내에게 쉽게 꺼내지 못했던 속마음을 뒤늦게 털어놓으며 고마움을 전한 것. 예상치 못한 남편의 진심 어린 고백에 두 사람의 대화는 더욱 뭉클함을 자아냈다.

민혜연은 양가 부모님에게 임신 소식을 전하기 전 그동안의 가족 분위기도 돌아봤다. 그는 "양가 부모님들이 저희가 딩크로 사는 것에 대해 반대하지 않으셨다. 지지해 주셨다"며 "시어머님은 제가 혹시라도 눈치를 볼까 봐 임신 압박을 하지 않으셨지만, 저희 엄마는 그래도 은근히 '애기 있으면 좋겠다'고 했다. 이 소식을 들으면 엄청 좋아하실 것 같다"고 말했다.

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특히 그동안 부부의 선택을 존중해 온 양가 부모님에게 직접 임신 소식을 전할 생각에 설렘을 감추지 못했다. 오랜 기다림 끝에 찾아온 새 생명인 만큼 부모님들에게도 더없이 기쁜 소식이 될 것으로 기대했다. 이후 두 사람은 양가 부모님을 위한 깜짝 임신 발표를 준비하며 특별한 순간을 만들어갔다.

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앞서 주진모·민혜연 부부는 2019년 6월 11세 나이 차를 극복하고 결혼한 뒤, 결혼 8년 차 만에 첫 아이 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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민혜연은 당시 "둘이 알콩달콩 사는 게 좋다고 마냥 미뤄왔었는데, 막상 결혼 8년 차가 되고 나이도 있다 보니 초여름쯤 둘이 진지하게 다시 이야기하게 됐다"며 "올 한 해 노력해 보자 이야기하고 바로 기다린 듯이 저희를 찾아와줘서 저희도 좀 놀라고 정신없지만 감사하고 기쁜 마음으로 준비하고 있다"고 벅찬 소감을 전했다.

한편 1999년 영화 '댄스 댄스'로 데뷔한 주진모는 2019년 SBS 드라마 '빅이슈' 이후 연기 활동을 쉬고 있다. 서울대학교 의과대학 출신인 민혜연은 유튜브 채널 등을 통해 대중과 활발히 소통 중이다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com