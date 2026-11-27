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스마일게이트의 모바일 턴제 전략 RPG '에픽세븐'이 글로벌 e스포츠 대회 '에픽세븐 월드 챔피언십 2026(E7WC 2026)'의 최종 무대를 오프라인에서 펼친다. 결승전은 28일 서울 잠실 롯데시네마 월드타워점에서 이용자 700명이 함께하는 가운데 열린다.

E7WC 2026은 에픽세븐의 실시간 월드 아레나 최강자를 가리는 글로벌 e스포츠 대회로, 총상금은 10만 달러(약 1억 4000만원)다. 지난 9월 12일 온라인 선발전을 시작으로 그룹 스테이지와 녹아웃 스테이지까지 약 2개월 반 동안 이어진 경쟁이 마무리 단계에 접어들었다. 온라인 예선과 본선 무대를 통과한 선수들이 이제 오프라인 결승에서 마지막 승부를 벌인다.

결승전은 28일 정오부터 롯데시네마 월드타워점에서 진행된다. 사전 예매 티켓은 행사 개최 전 전량 매진됐으며, 현장을 찾은 이용자들에게는 특별 굿즈도 제공된다. 모로 토끼 담요와 장패드, 랜덤 바니걸 포토카드, 랜덤 캔뱃지, 하늘석 등이 준비됐으며 팝콘과 콜라 세트도 함께 증정한다.

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이번 행사는 결승 경기뿐 아니라 '에픽세븐' 이용자들이 함께 즐길 수 있는 프로그램도 마련해 게임을 중심으로 한 오프라인 축제로 꾸며진다. 현재 게임 내에서 진행 중인 바니걸 테마 서브 스토리를 활용한 미니 게임 3종이 운영되며, 참가자들은 미니 게임을 통해 획득한 코인을 현장 경품샵에서 다양한 선물과 교환할 수 있다.

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신규 굿즈를 판매하는 E7WC 2026 공식 굿즈샵도 문을 연다. 14팀의 창작자가 참여하는 2차 창작 마켓에서는 각자의 개성을 담은 '에픽세븐' 관련 상품을 선보인다. 행사장 곳곳에는 포토존도 마련되며, 인기 코스프레 모델과 스마일게이트가 공식 초청한 아마추어 코스어들이 현장을 찾은 이용자들과 만난다. '에픽세븐' 개발을 총괄하는 탁광진 PD 역시 행사장을 방문해 각종 프로그램에 참여하고 이용자들과 직접 소통할 예정이다.

결승 무대에서는 샤오슈에나이(XiaoXuenai), 키스(Keith), 오메가(OMEGA) 등 3명의 선수가 최종 우승을 놓고 경쟁한다. 그룹 스테이지와 녹아웃 스테이지를 무패로 통과한 키스와 디펜딩 챔피언 샤오슈에나이가 승자조를 통해 결승에 진출했다. 키스에게 패해 패자조로 내려갔던 오메가는 이후 경쟁에서 살아남아 결승 진출을 확정했다. 두 선수의 안정적인 경기력에 맞서 패자조에서 연이어 승리를 거둔 오메가가 마지막 무대에서 어떤 결과를 만들어낼지도 관심을 모은다.

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결승전 전 경기는 '에픽세븐' 공식 유튜브 채널과 글로벌 트위치 채널을 통해 한국어, 영어, 중국어, 일본어 등 4개 언어로 생중계된다. 현장 관람이 어려운 글로벌 이용자들도 각국 언어 중계를 통해 결승전을 함께 즐길 수 있다.

한편 스마일게이트는 지난해에 이어 올해도 '에픽세븐'과 희망스튜디오가 함께하는 기부 캠페인 '에픽세븐 희망시네마'를 진행한다. 현장에서 기부에 참여한 이용자에게는 에픽세븐 리미티드 포토카드를 비롯한 다양한 굿즈를 선물한다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com