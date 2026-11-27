Advertisement

Advertisement

스마일게이트가 만화 IP를 기반으로 한 모바일 신작 '데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃'의 글로벌 시장 공략에 나선다.

스마일게이트는 개발사 이안게임즈가 제작한 팀 로그라이트 액션 RPG '데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃'을 필리핀, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아 등 동남아 4개국에 사전 출시한다고 27일 밝혔다.

이번 사전 출시는 정식 서비스에 앞서 현지 이용자들의 반응과 게임성을 점검하기 위한 단계다. 스마일게이트는 서비스 과정에서 확보한 이용자 피드백을 게임에 반영한 뒤 정식 출시를 진행할 계획이다. 사전등록은 게임 공식 브랜드 페이지를 통해 정식 출시 전까지 참여할 수 있다.

Advertisement

'데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃'은 일본 만화 '데드 어카운트'를 기반으로 캐릭터 수집과 성장 요소를 결합한 팀 로그라이트 RPG다. 원작 주인공 에니시로 소지가 동료들과 함께 죽은 자의 SNS 계정에서 되살아난 유령 계정을 퇴치하는 이야기를 중심으로, 원작의 세계관과 스토리를 게임에 구현했다.

Advertisement

게임은 한 손으로 조작하며 다수의 적을 쓸어내리는 난타형 액션을 내세운다. 5명의 캐릭터를 편성해 전투에 나서며, 리더 스킬과 캐릭터 속성 간 시너지를 고려해 파티를 구성하는 것이 핵심이다. 전투 과정에서 주어지는 다양한 선택지를 통해 캐릭터와 능력을 조합해 나가는 팀 빌딩 요소도 담았다. 같은 스테이지라도 선택과 조합에 따라 플레이 과정과 결과가 달라지는 로그라이트 특성을 살렸다.

특히 IP 홀더인 코단샤의 원작을 활용한 첫 게임화 작품이라는 점에서 눈길을 끈다. 모바일 환경에 맞춘 조작 방식과 핵앤슬래시 액션의 타격감을 앞세워 원작 팬은 물론 액션 RPG 이용자까지 공략한다는 계획이다.

Advertisement

Advertisement

사전등록 참여자에게는 SSR 등급 캐릭터 '우루스가와 키요미'를 비롯해 프로필 프레임과 칭호를 지급한다. 사전등록 누적 인원에 따른 추가 보상도 마련했다. 정식 출시 전까지 누적 인원 달성 단계에 따라 소환 티켓을 최대 50회 제공한다.

원작 만화 '데드 어카운트'는 2023년 연재를 시작한 작품으로, '리얼 어카운트'와 '마녀에게 바치는 트릭' 등을 선보인 와타나베 시즈무 작가가 집필했다. 현대 사회의 단면을 반영한 소재와 배틀 액션을 앞세워 젊은 독자층을 중심으로 관심을 받아왔다.

스마일게이트는 동남아 4개국 사전 출시를 통해 게임의 완성도를 높이고 현지 시장 반응을 살핀 뒤 정식 서비스에 나설 예정이다. '데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃'의 사전등록 및 게임 관련 정보는 공식 브랜드 페이지와 X 채널에서 확인할 수 있다.

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com