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[스포츠조선 정안지 기자] 소녀시대 유리가 육지의 도파민에 봉인 해제됐다.

27일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 유리가 제주도가 아닌 서울에서 학창 시절 절친과 만나 도파민 파티를 연 모습이 공개된다.

영상 속 유리는 절친과 함께 전 국민을 열광하게 만들었던 오락실 펌프에 오른다. 이때 옆 펌프에서 더블플레이를 하는 고수를 발견한 유리는 승부욕을 드러내며 신발까지 갈아 신고 선곡에 집중한다.

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유리는 고난도 곡을 선택하고, 무려 2배속 하드모드로 도전한다. 웃음기가 사라진 유리와 절친은 몸이 기억하는 스텝으로 연속 퍼펙트를 기록한다. 유리는 "좀 돌아줘야 돼!"라며 펌프 위에서 안무까지 하는 여유를 보이며 도파민을 터트린다.

제주도에서는 볼 수 없었던 유리의 폭주하는 스텝에 김신영은 "천상 육지 사람이야!", 기안84는 "제주도랑 안 맞네!"라며 폭소를 터트린다. 육지의 도파민에 봉인 해제 된 유리의 속마음은 어땠을지 관심이 쏠린다.

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anjee85@sportschosun.com