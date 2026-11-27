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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 혜리가 약 7년 만에 단발로 변신한 데 이어 쇼트커트까지 예고해 눈길을 끌었다.

27일 유튜브 채널 '혜리'에는 "쇼핑할 때 이런 옷은 사지 마세요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 혜리는 "오늘 머리를 자른다"라며 헤어스타일 변화를 예고했다. tvN 드라마 '간 떨어지는 동거'를 위해 머리를 자른 이후 약 6~7년 만에 단발에 도전하게 된 것.

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이때 혜리는 머리카락 기부에 관심을 보였다. 자른 머리카락이 25cm 이상이면 기부할 수 있다는 설명을 듣고 직접 길이를 확인했다. 혜리는 "25cm가 안 될 것 같았는데 충분히 길다"며 기뻐했고, 머리카락을 여러 묶음으로 나눠 자르기로 했다.

잠시 후 단발로 변신한 혜리는 "진짜 개운하다. 숨 쉬는 것 같다"라며 웃었다. 이어 "단발하니까 숏컷하고 싶다"라고 하자, 제작진은 "얼굴이 작아서 잘 어울릴 것 같다. 도전?"이라며 혜리를 부추겼다. 이에 혜리는 "도전?"이라고 되물으며 쇼트커트 가능성을 열어뒀다.

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완성된 헤어스타일은 층을 살린 자연스러운 단발이었다. 혜리는 "느낌이 너무 이상하다"며 아직 낯선 변화를 실감하면서도, 옆모습을 확인한 뒤에는 "레이어 덕분에 시크한 분위기가 난다"는 말에 만족스러운 반응을 보였다. 이어 "좀 어색하게 느껴지긴 하지만, 정말 오랜만에 예쁜 머리를 잘랐다"며 새로운 변신을 마무리했다.

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anjee85@sportschosun.com