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[스포츠조선 조윤선 기자] 송혜교가 화장기 없는 민낯에도 변함없는 청초한 미모를 자랑했다.

송혜교는 27일 "지난 생일 주"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 지난 22일 생일을 맞은 송혜교가 가족, 친구, 지인들과 오붓한 시간을 보내는 모습이 담겼다.

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일명 '공주 세트'로 불리는 왕관과 귀걸이를 착용하고 요술봉까지 든 송혜교는 실제 공주를 연상시키는 비주얼을 자랑했다. 지인들에게 둘러싸인 채 행복한 미소를 짓는 모습에서도 즐거운 분위기가 고스란히 전해졌다.

송혜교는 '혜교 공주님♥ 생일을 축하드립니다'라는 문구가 적힌 하트 모양 풍선을 들고 포즈를 취하기도 했다. 검은색 재킷에 빨간색 팬츠를 매치해 남다른 패션 감각도 드러냈다.

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이어 "고마워 엄마"라는 글과 함께 어머니에게 받은 화려한 생일 케이크를 공개했다. 비니와 머플러를 착용한 송혜교는 화장기 없는 얼굴로도 청초한 분위기와 한결같은 미모를 자랑했다.

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또한 은광여고 동창으로 30년 가까이 우정을 이어온 핑클 이진과 함께한 생일파티 사진도 공개해 눈길을 끌었다.

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절친한 배우 송윤아는 해당 게시물에 "울 교 생일도 지나친 못난 언니.. 너무 축하해. 행복만 할 거야"라는 댓글을 남기며 뒤늦게 생일을 축하했다.

한편 송혜교는 오는 12월 11일 공개되는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 돌아온다. 노희경 작가가 집필한 '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 이야기를 그린 작품으로 송혜교, 공유, 차승원, 이하늬, 김설현 등이 출연한다.