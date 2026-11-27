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[스포츠조선 정안지 기자]가수 겸 배우 혜리가 '스타일 워즈' 첫 방송을 모니터링한 후 "그냥 꿀단지처럼 나오더라"고 말해 웃음을 안겼다.

27일 유튜브 채널 '혜리'에는 "쇼핑할 때 이런 옷은 사지 마세요"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 혜리는 "'스타일 워즈' MC를 하게 됐다"라며 환호했다. '스타일 워즈'는 나이, 직업, 경력을 불문하고 패션에 진심인 72인이 스타일로 맞붙는 패션 서바이벌이다.

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그는 "많은 분이 요즘 방송을 너무 재밌게 보고 있다고 연락이 많이 온다"라며 "2주 정도 했는데, 이렇게 많은 분들이 사랑해 주실 줄 몰랐다"라면서 감사한 마음을 드러냈다.

혜리는 "나는 비장하게 했다고 생각했는데 얼굴이 땡글땡글해서 비장은 무슨, 그냥 꿀단지처럼 나오더라"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "그때 살이 많이 쪘었나"라면서 "첫 녹화할 때 긴장을 많이 했다. 조명이 떨어지는 그 자리 바로 밑에서 진행했다. 그래서 얼굴이 귀신처럼 나왔다"라고 덧붙이며 웃었다.

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그는 "생방송이 아닌데도 떨리더라. 목소리도 엄청 떠 있더라. 그래서 방송 보고 깜짝 놀랐다"라며 "'큰일 났다'고 생각해서 '시즌2 했으면 좋겠다'는 생각을 했다"라고 전했다.

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혜리는 "모니터를 안 하고 한 거니까, '모니터를 하고 분석을 하고 좀 더 연습해서 잘할 수 있을 것 같은데. 나에게 남은 기회란 없는 걸까'라는 생각만 하면서 봤다"라며 아쉬움을 드러냈다.

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anjee85@sportschosun.com