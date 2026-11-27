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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 황정민이 뮤지컬 공연 중 실수했다가 아들에게 호되게 혼났던 일화를 공개했다.

27일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '조정석의 탐구생활 | 뮤지컬 고수들이 연습실에서 만난다면?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 조정석은 뮤지컬 '미세스 다웃파이어' 연습실을 찾아 황정민, 정상훈, 김문정 음악감독과 만났다.

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이날 황정민은 공연 중 루프 스테이션을 사용하다 실수한 적이 있느냐는 질문에 "많다"며 "중간에 틀리면 다시 처음부터 해야 하니까 틀려도 기세로 몰아붙인다"고 밝혔다.

이어 아들 앞에서 실수했던 일화를 공개했다. 황정민은 "아들이 공연을 보러 온 날 1막이 정말 좋았다. 그런데 루프 스테이션이 맨 마지막 파트였는데 박자가 완전히 어긋났다"고 당시를 떠올렸다.

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그는 "그래도 기세로 몰아붙였다. 듣는 사람들은 틀린 걸 알면서도 박수를 쳐줬다"며 "1막이 끝나자 아들이 분장실로 와서 '아빠 뭐 하는 거야? 지금 장난해?'라고 하더라"고 전했다.

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황정민은 "너무 창피했다. 아들에게 '알았어. 미안해. 나도 틀렸는데 거기서 어떻게 하느냐. 2막 잘할게'라고 했다"며 "그래서 2막을 정말 열심히 했던 기억이 난다"고 말해 웃음을 안겼다.

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또 황정민은 최근 관심사를 묻자 "일단 지금 '다웃파이어'와 내가 촬영 중인 영화를 잘 끝내고 내년에는 작은 한옥을 구해보고 싶다"고 밝혔다. 이어 "새집이 아니라 오래된 구옥을 리모델링하는 것이 꿈"이라고 덧붙였다.

이를 들은 정상훈은 황정민의 남다른 손재주를 칭찬하며 "한옥도 분명 어마어마하게 꾸밀 것 같다"고 기대했다.

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앞서 황정민은 지난 7월 사생활 논란에 휩싸였다. 40대 여성 A씨는 황정민과 사적인 관계였다고 주장하면서 SNS를 통해 두 사람이 주고받았다는 문자메시지와 통화 녹음 등을 공개했다.

이와 관련해 소속사 샘컴퍼니는 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자"라며 A씨의 주장을 부인했다.

이어 "황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했다. 법원은 피의자에게 세 차례에 걸쳐 접근 금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다"고 설명했다.

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이후 지난 9월 의정부지법 고양지원은 스토킹처벌법 위반 혐의로 기소된 A씨에게 벌금 600만 원을 선고하고 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했다.

다만 A씨가 1심 판결에 불복해 항소하면서 법적 공방은 이어지고 있다. 이와 별도로 A씨가 황정민을 상대로 제기한 2억 원대 손해배상 청구 소송도 진행 중이다.