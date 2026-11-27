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[스포츠조선 정안지 기자]배우 한지민이 이서진의 끊임없는 놀림에 결국 절교까지 선언해 웃음을 안겼다.

27일 첫 방송된 tvN '그냥사람친구'(이하 '그사친')에서는 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연의 우정 여행이 펼쳐졌다.

사전 모임의 날. 이서진이 가장 먼저 등장, 제작진은 "남사친, 여사친이 함께 떠나는 여행 콘셉트다. 여사친 있냐"라고 물었다. 이에 이서진은 "가장 연락 자주 하는 사람은 정유미다. 한지민, 박신혜 정도"라고 말하자, 이를 몰래 듣고 있던 한지민은 "난 연락 자주 안 한다"라고 선을 그어 시작부터 웃음을 자아냈다.

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잠시 후 한지민이 등장하자 이서진은 기다렸다는 듯 장난을 시작했다. 숨어 있던 한지민을 발견한 이서진은 "사이즈가 딱 지민이다"라고 말해 한지민을 당황하게 했다.

이후 이서진은 한지민을 향해 잔소리를 시작, 한지민은 "콘셉트에 섭외를 잘못하신 거 아니냐. 우리는 연락하는 사이가 아니다"라고 강조했다.

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또한 이서진은 "화장 하고 왔냐. 떴다"라고 말했고, 한지민이 "숍 가서 받고 왔다"라고 발끈했다. 계속되는 이서진의 놀림에 한지민은 "안 가도 되냐"라면서 "우리는 남사친, 여사친이 아니다. 다른 분들은 친하신지 모르겠지만 우리는 연락도 안 한다"라고 거듭 강조해 폭소를 안겼다.

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급기야 한지민은 "비행기 떨어뜨려 앉혀 달라. 내 옆에 앉히지 말라. 탑승 거부할 수 있다"라면서 "드라마 '이산'에서 만나 20년 됐는데, 이번 작품 계기로 절교할 수 있다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com