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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 슈퍼주니어 신동이 25kg 감량 후 뜻밖의 고민을 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '집대성'에는 '또리비니의 마지막 스테이지 OPEN. 빈집에서 탈출하라! | ep.11 대탈출 : 도시괴담 (신동, 유병재)'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에는 '대탈출 : 도시괴담' 출연자인 신동과 유병재가 게스트로 출연, 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 신동은 방송인 유병재와 함께 최근 구매한 물건들을 소개하며 다양한 이야기를 나눴다. 특히 신동이 공개한 쇼핑 목록 가운데 눈길을 끈 것은 어깨선을 넓어 보이게 해주는 보정 패드였다. 25kg 감량에 성공한 이후 체형에 대한 새로운 고민이 생겼다는 것.

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신동은 살을 빼고 난 뒤 오히려 얼굴이 도드라져 보이는 것이 고민이라고 털어놨다. 그는 "내가 덩치가 있다 보니까 과거에는 비율이 맞았다. 그런데 살이 빠지니까 점점 면봉이 되는 느낌인 거다"라고 설명했다. 체중 감량 전에는 전체적인 체격과 얼굴의 비율이 어울렸지만, 몸집이 작아지면서 상대적으로 얼굴이 커 보이는 것 같다는 솔직한 고민이었다.

이에 신동은 어깨선을 보완하기 위해 보정 패드까지 마련했다. 그가 구매한 제품은 어깨를 3cm, 5cm 넓어 보이게 하는 두 종류였다. 신동은 앞으로 어깨가 갑자기 넓어진 모습으로 등장하더라도 패드를 착용한 것으로 알아달라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 체중 감량에 성공한 뒤에도 자신만의 새로운 스타일을 찾아가는 모습이 눈길을 끌었다.

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한편 신동은 지난 10일 '살롱드립'에 출연해 다이어트 과정을 솔직히 밝혔다. 신동은 "106kg에서 시작해서 지금 80kg이다. 25kg 뺀 건데 예전에 내가 37kg을 뺐는데 그때 기사랑 맞물려서 누가 그때 걸 갖고 와서 37kg 뺐다고 하더라. 정정해달라. 25kg "이라 밝혔다.

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다이어트 비법에 대해서는 "많은 분들이 어떻게 뺐냐고 하는데 주사 맞았다. 병원의 도움을 받았다. 너무 편하고 이렇게 좋은데 왜 안 하냐"며 "위고비 때는 안 됐는데 마운자로의 도움을 받았다. 위고비는 위고비를 이겼다. 위에 고비가 안 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com