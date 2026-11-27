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[스포츠조선 조윤선 기자] 서인영이 십수 년간 앓아온 공황장애 증상을 고백했다.

27일 방송된 KBS 2TV '산독기 프로젝트'에서는 불암산 등반에 나선 홍진경, 서인영, 이선빈, 이연의 모습이 그려졌다.

이날 서인영은 불암산 정상을 향해 오르던 중 점심을 먹기 위해 불암정에 도착했다. 휴식을 취하며 심박수를 확인한 그는 예상보다 낮게 나온 수치에 당황했다.

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앞서 서인영은 촬영 전부터 자신의 건강 상태를 걱정했다. 그는 "심장이 빨리 뛰고 과호흡과 마비 증상이 있다"고 털어놨다.

이어 "공황장애를 십몇 년 동안 앓았다. 당시에는 그게 무엇인지 몰랐는데 폐소공포증이 먼저 생겼다"고 밝혔다.

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그러면서 "심장이 뛰는 소리가 귀에 너무 크게 들려 미쳐버릴 것 같았다. 손발이 마비되고 누군가 심장을 뜯어내는 것처럼 아팠다"며 "샤워하다가 쓰러진 적도 있다"고 고백했다.

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하지만 실제 등산 중 측정된 심박수는 116bpm이었다. 이를 확인한 홍진경은 "지극히 정상"이라고 말하며 웃었다.

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서인영은 "여기에 약도 보여주고 119를 불러야 한다며 엄살이란 엄살은 다 떨었다"고 민망해했다.

이후 서인영은 불암산 정상에 오르며 생애 첫 등산을 성공적으로 마쳤다. 산을 오르는 동안 가장 많이 떠오른 기억을 묻자 "지난 10년 동안 힘들었던 시간이 주마등처럼 지나갔다"며 "진심으로 여기서 죽고 싶지는 않았다"고 답해 웃음을 안겼다.

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이어 "목숨을 건 등반이었다. 여기서 잘못하면 죽을 수도 있겠다는 생각이 들었다"며 "악바리처럼 마지막까지 붙잡았다. 독기가 머리끝까지 바짝 올랐다"고 완주 소감을 밝혔다.