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[스포츠조선 정안지 기자]배우 이서진이 한지민의 놀라운 주량을 폭로했다.

27일 첫 방송된 tvN '그냥사람친구'에서는 이서진, 한지민, 김용건, 박정수, 몬스타엑스 주헌, 트와이스 정연의 우정 여행이 펼쳐졌다.

이날 이서진은 한지민을 보자마자 "말랐다. 와인 한 잔 주냐"라고 물으며 장난을 시작했다. 이어 "슬슬 마실 때 되지 않았냐"라고 덧붙여 한지민을 당황하게 했다. 이에 한지민은 "이번 여행에서 나한테 술 주지 마라"라면서 "술 안 좋아한다"라고 단호하게 선을 그었다.

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그러자 이서진은 "거짓말하지 마라. 시청자를 상대로 거짓말을 하려고 하냐. 솔직한 모습을 보여줘야 하지 않냐"라면서 "저번에 둘이 만나서 와인 4병 마셨다"라고 말했다. 이어 이서진은 "나 집에 기어갔다"라고 덧붙이며 당시 상황을 생생하게 전했다.

한지민은 결국 "드라마 '이산'한 지 20년 됐는데, 이번 작품을 계기로 절교할 수도 있다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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또한 한지민은 "대사를 열심히 외워도 그만 보라고 한다. 오늘 새벽에 대본을 받았다. 그걸 오늘 찍는다"라면서 열심히 대사를 외울 수밖에 없었던 당시를 설명했다. 이어 "대사량이 엄청난데, '왜 이렇게 열심히 하냐. 욕심 좀 버려라'고 한다"라고 털어놨다. 이어 한지민은 "더 열받는 건 이서진은 대본을 안 보는데 대사 NG가 없다"라면서 "머리가 좋아서 약 오르더라"고 토로했다.

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이에 제작진은 "이서진은 그때랑 똑같냐"라고 하자, 한지민은 "더 철이 없어졌다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com