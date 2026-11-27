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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 양홍원이 약물 투약 의혹에 휩싸인 가운데, 의미심장한 SNS 게시물을 재공유해 눈길을 끌고 있다.

27일 양홍원은 자신의 SNS 계정에 "빨리 와서 피 뽑아"라는 문구가 담긴 게시물을 재공유했다. 해당 게시물은 양홍원이 지난 7월 29일 직접 올렸던 것으로, 당시 상의를 탈의한 채 술을 마시고 있는 모습이 담긴 사진이 함께 게재돼 있었다.

특히 이번 게시물 재공유는 양홍원을 둘러싼 각종 의혹이 제기된 직후 이뤄졌다는 점에서 더욱 관심을 모으고 있다. 앞서 지난 26일 양홍원의 불륜 의혹을 제기했던 A씨가 SNS 라이브 방송을 통해 추가로 약물 투약 의혹까지 언급했기 때문.

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A씨는 양홍원의 최근 SNS 게시물을 거론하며 그의 언행이 약물과 관련돼 있다는 취지의 주장을 펼쳤다. 다만 구체적인 투약 시점이나 경위, 이를 뒷받침할 만한 객관적인 근거는 공개하지 않았다. 현재까지 해당 주장의 사실 여부 역시 확인되지 않은 상태다. 양홍원 역시 해당 의혹과 관련해 별도의 입장을 밝히지 않은 가운데, 과거 게시물을 다시 공유한 배경에도 궁금증이 쏠리고 있다.

한편 양홍원은 최근 사생활을 둘러싼 논란으로도 주목받았다. 양홍원과 약 8년간 교제한 모델 출신 원현주는 지난 24일 자신의 SNS를 통해 파경 소식을 직접 알렸다. 원현주는 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다.

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두 사람은 2023년 혼인신고를 했으며, 이듬해 11월 딸을 품에 안았다. 양홍원은 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 아내와 딸과 함께하는 일상을 공개하며 가족에 대한 애정을 드러내기도 했다.

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이후 두 사람은 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올리며 부부로서 새로운 출발을 알렸다. 그러나 결혼식을 올린 지 불과 닷새 만에 양홍원의 불륜 의혹이 불거지면서 파장이 일었다. 당시 소속사는 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행한 사실은 인정하면서도 객실 내 신체 접촉이나 애정 행위는 없었다며 불륜 의혹을 부인했다.

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결국 결혼식을 올린 지 37일 만에 두 사람의 파경 소식까지 전해지면서 안타까움을 더했다. 불륜 의혹에 이어 약물 투약 주장까지 제기된 가운데, 양홍원이 향후 어떤 입장을 내놓을지 관심이 쏠리고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com