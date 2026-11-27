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[스포츠조선 조윤선 기자] 성시경이 술자리에서 연이어 사고를 친 쌈디와 한동안 절교했다가 4년 만에 만난 사연을 공개했다.

27일 방송된 KBS 2TV '더 시즌즈-성시경의 고막남친'에는 쌈디(사이먼 도미닉)가 출연했다.

이날 쌈디는 성시경과 처음 술을 마셨던 날을 떠올렸다. 그는 "동엽이 형, 시경이 형 술자리에 호출받아 간 적이 있다. 그날 대구에서 행사를 한 개 하고 올라와서 조금 피곤한 상태로 갔다. 그래도 형들 앞에서 조심하고 술을 적당히 마셨다"고 회상했다.

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이어 "동엽이 형은 다음날 '동물농장' 촬영이 있어서 가야 한다고 해서 모셔다드리고 다시 그 자리에 앉았는데 눈 떠보니까 응급실이었다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

쌈디는 "알고 보니 1차 후 2차로 시경이 형 집에 놀러 갔는데 그때는 내가 이미 기억을 잃어버린 상태로 놀러 간 거다. 형 집에서 2층을 구경하고 내려오는 길에 발을 헛디뎌서 굴러떨어져서 응급실에 실려 갔던 거였다"고 설명했다.

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두 번째 술자리에서도 사고는 이어졌다. 성시경의 부름을 받고 낮술을 마시러 갔다는 쌈디는 "소주를 진짜 조금씩 마셨는데 내가 눈 떠보니까 형 집 소파에 누워있었다. 팔, 무릎이 다 까져 있었고 형이 약을 발라주고 있었다"고 털어놨다.

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성시경은 "나는 거의 울고 있었다"며 당시를 떠올렸다. 그러면서 "나는 제일 중요한 게 주사가 있으면 안 된다. 너무 예쁘고 귀여운 동생이지만 버릇을 고쳐주고 싶은 마음 반, 진심 반으로 내가 '그만 만나자'고 깠다. '이제 너 안 본다'고 하고는 연락을 끊었다"고 밝혔다.

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쌈디는 "그때를 떠올리면 되게 슬프다. 형 집에서 자고 일어났는데 폭우가 왔다. 그때 형이 나랑 소파에 앉아서 '이제 너랑 못 볼 것 같다'고 했다. 약간 이별당한 느낌이었다"고 회상했다.

성시경 역시 "거짓말이 아니고 약간 거의 눈물이 났다. 너무 놀랐고 속상했다"며 "얘를 엄청 크게 혼내면서 그만 봐야겠다 싶었다. 마치 여자 친구가 가장 크게 혼내는 것처럼 '이제 자기랑 안 만날래'라고 한 거였다"고 말해 웃음을 안겼다.

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한 달 뒤 행사장에서 쌈디와 마주쳤다는 성시경은 "사고 많이 친 전 여자 친구 만난 느낌이었다. 회복하고 예뻤지만 다시 사귈 생각은 없었다"고 너스레를 떨었다.

쌈디는 "형한테 다시 연락하고 싶었지만 형이 싫어할까봐 못했다"고 털어놨다. 이후 쌈디와 친한 지인을 통해 사과하고 싶다는 뜻을 전했지만, 성시경은 "내 마음이 아직 회복되지 않아 힘들 것 같다"며 거절했다고 밝혔다.

이후 두 사람은 최근에 우연히 다시 만났다고. 쌈디는 "형한테 '같이 밥이라도 한번 먹고 싶으니까 만나달라. 밥만 먹어도 된다'고 했다"고 털어놨다.

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성시경은 "시간이 워낙 많이 지나기도 했고 인간은 망각의 동물이라고 밥 먹고 2차로 집까지 갔다"며 "확인해 봤는데 얌전하게 택시 타고 집에 잘 갔더라. 하지만 계속 지켜봐야 한다"고 말해 웃음을 더했다.

쌈디는 "진짜 최대한 끝까지 안 가려고 한다. 적당히 먹고 어느 정도 취했을 때는 집에 간다"며 달라진 음주 습관을 강조했다.