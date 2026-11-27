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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고현정이 친구와 함께한 여유로운 쇼핑 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

고현정은 27일 자신의 SNS 계정에 "친구와 쇼핑&수다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 명품 주얼리 브랜드 T사 매장을 찾은 고현정의 모습이 담겼다. 이날 고현정은 블랙 반코트에 통큰 회색 팬츠, 롱부츠, 버건디 색상의 캡뫄를 매치해 편안하면서도 멋스러운 스타일링을 완성했다. 꾸민 듯 꾸미지 않은 자연스러운 차림에도 남다른 분위기를 자아내 시선을 사로잡았다.

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무엇보다 쇼핑을 즐기던 고현정은 큼지막한 다이아 반지도 공개했다. 반지와 함께 포착된 케이스에는 'Marry Me', 'Yes!'라는 문구가 새겨져 있어 더욱 관심을 모았다. 마치 청혼과 승낙을 연상케 하는 문구가 담긴 반지 케이스가 호기심을 자극했지만, 고현정은 이에 대해 별다른 설명을 덧붙이지 않았다.

한편 고현정은 지난해 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에 출연해 강렬한 연기를 선보였다. 차기작으로는 변영주 감독의 신작 영화 '당신의 과녁'을 선택해 관객들과 만날 예정이다.