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[스포츠조선 정안지 기자]가수 개리가 아들 하오 군 앞에서 오랜만에 DJ 실력을 뽐내며 '힙합 아빠'의 면모를 드러냈다.

27일 유튜브 채널 '강개리'에는 "아들 앞에서 턴테이블 잡은 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 개리는 아내, 아들 하오 군과 함께 지인이 운영하는 음식점의 1주년 파티를 찾았다. 이날 저녁 타임에 디제잉을 맡게 된 개리는 본격적인 공연에 앞서 컨디션을 꼼꼼히 확인하며 준비에 나섰다.

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특히 이날 파티에서 가장 기대에 찬 사람은 하오 군이었다. 하오는 "아빠 음악은 언제 트냐. 부DJ가 나설 차례가 왔다. 아빤 DJ"라며 아빠의 무대를 기다렸다. 이에 개리는 "불안하다"며 부DJ와 함께하다가 실수할까 걱정하는 모습을 보였다.

잠시 후 개리는 "너무 오랜만에 하니까 드롭이 잘 안 되더라"며 긴장감을 드러냈다. 하지만 막상 DJ 무대가 시작되자 분위기는 순식간에 달아올랐다. 오랜만에 턴테이블을 잡은 개리에게 현장의 관심이 쏟아졌고, 하오는 처음 보는 아빠의 일하는 모습에 매료된 듯 곁을 떠나지 않았다.

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개리는 허니의 'X라인 아이'를 선곡한 뒤 직접 랩까지 따라 하며 오랜만에 가수 개리의 모습을 보여줬다. 자연스럽게 리듬을 타고 음악을 즐기는 모습에 현장 분위기도 한층 뜨거워졌다.

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하오 역시 음악에 맞춰 몸을 흔들며 아빠의 무대에 흠뻑 빠졌다. 아빠가 음악을 틀고 랩을 하는 모습을 가까이에서 지켜보며 자연스럽게 리듬을 익히는 모습은 그야말로 '힙합 조기 교육'이었다. 개리는 아들에게 특별한 추억을 선물하며 아빠이자 뮤지션으로서의 매력을 동시에 발산했다.

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anjee85@sportschosun.com