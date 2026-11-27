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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이지아가 자신의 연애관을 솔직하게 털어놨다.

27일 유튜브 채널 '외계인 이지아'에는 '이지아의 연애'라는 제목으로 영상이 게재됐다.

이날 이지아는 자신의 연애 스타일에 대해 "극단적인 스타일이다. 밀당을 해야 하는데 밀만 잘한다. 한번 마음을 주면 다 주게 되지 않냐"고 말했다.

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이어 "표현도 잘 안 하고 서운한 것도 이야기 안 한다. 내가 장군 스타일이라 그런 걸 다 이야기하는 게 구차한 것 같다. 좀 부끄럽다"며 "'모양 빠지는데 이야기해야 하나?'라는 생각을 한다"고 털어놨다.

이에 지인이 "그러면 상대가 어떻게 아느냐. 장군도 서운할 수 있다"고 하자 이지아는 "장군도 서운하더라"며 공감했다.

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앞으로 연애할 생각이 있느냐는 질문에는 "안 한다"고 단호하게 답했다. 그러나 이내 "그런데 그게 되느냐는 말이다. 젠장"이라고 말해 웃음을 안겼다.

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분위기 좋은 카페에 도착한 이지아는 "메이크업도 하고 이런 데 와서는 원래 남자랑 데이트해야 되는 거다"라며 아쉬움을 드러냈다.

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마지막 연애에 관한 질문에는 "이런 이야기를 너무 많이 하면 안 된다"며 조심스러운 반응을 보였다. 이어 이상형을 묻자 "신뢰할 수 있는 사람이다. 그런데 찾아보면 없다"고 답했다.

이성을 만날 때 첫눈에 반하는 스타일이 아니라는 이지아는 "금사빠가 절대 아니다. 오래 걸리는 스타일"이라고 밝혔다.

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이날 이지아는 "나는 사랑을 믿지 않기로 했다. 운명을 믿지 않기로 했다는 게 더 맞는 말인 것 같다"고 말했다.

그러면서 "운명이나 인연이라고 생각하게 되면 나 자신을 너무 흔들 수 있는 것 같다"며 "사랑을 호르몬으로 이해하기로 했다. 뇌 안에서 일어나는 일이라고 생각하면 훨씬 거리를 둘 수 있고, 내가 컨트롤 할 수 있는 것 같다"고 설명했다.

이어 "사랑은 감정으로 하긴 하는데 만약 극복해야 되는 일이 있다면 머리로 극복하는 거다. 뇌가 스스로 나한테 세뇌해서 '괜찮아. 별거 아니야'라고 하다 보면 어느 순간 이상이 감정을 이기는 순간이 온다. 그러면 괜찮아진다"고 덧붙였다.

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또 한 사람만 평생 사랑할 수 있느냐는 질문에는 "완전"이라고 단호하게 답했다. 가장 후회되는 연애에 대해서는 "욕 좀 하겠다"고 답해 웃음을 더했다.