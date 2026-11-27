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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이서진이 블랙핑크 지수의 눈부신 미모에 감탄했다.

27일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 전 세계를 사로잡은 월드스타 블랙핑크 지수가 'my스타'로 등장했다.

이날 이서진과 김광규는 지수를 만나기 위해 녹화장을 찾았다. 앞서 제작발표회 당시 "블랙핑크 님을 모시고 싶다"라고 밝혔던 김광규의 소원이 드디어 이루어진 것. 특히 김광규는 지수를 위해 그가 엠버서더로 있는 명품 브랜드 로고가 적힌 네일을 하고 등장해 웃음을 안겼다.

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잠시 후 지수를 만난 이서진은 "너무 예쁘다. 놀랄 정도다. '어떻게 저렇게 예쁘게 태어났나' 신기할 정도로 예쁘다. 얼굴도 작다"라면서 월클 미모에 극찬했다. 이서진은 블랙핑크의 콘서트를 두 번 갔다고. 그는 "사람들한테 자랑하려고 사진도 찍었다"라며 사진을 공개하기도 했다.

이서진은 "여자 아이돌 콘서트 가보는 건 블랙핑크가 처음이자 마지막"이라며 평소 무덤덤한 모습과 달리 지수와 블랙핑크 이야기를 하는 내내 환한 미소를 지어 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com